El auge del “partido de las cucarachas”: jóvenes enfadados recurren a este insecto para desahogar sus frustraciones

Lo que comenzó como un proyecto satírico en línea se transformó rápidamente en una importante vía de escape para millones de jóvenes indios frustrados.

El Partido Janta de la Cucaracha (CJP), un movimiento político paródico que utiliza al insecto como símbolo, irrumpió con fuerza en las plataformas de redes sociales de la India, canalizando el humor absurdo en una potente forma de protesta.

Las redes sociales se inundaron de memes y videos cortos que satirizan la corrupción, el desempleo y la disfunción política, y los usuarios están adoptando la cucaracha, famosa por su resistencia en condiciones adversas, como un emblema irónico de perseverancia.

El auge del movimiento en línea fue sorprendentemente rápido; el CJP lanzó su sitio web y sus cuentas en redes sociales un sábado, y para el jueves siguiente, su página de Instagram ya contaba con más de 15 millones de seguidores. Esta cifra supera con creces los 8,8 millones de seguidores del partido gobernante, el Partido Popular Indio, del primer ministro Narendra Modi en la misma plataforma.

Abhijeet Dipke, fundador del Partido Janta de la Cucaracha, estratega de comunicación política y estudiante de la Universidad de Boston, declaró a Associated Press que el éxito viral del movimiento fue involuntario y refleja una profunda frustración entre la juventud del país.

open image in gallery El partido surgió en Internet después de que las declaraciones del presidente del Tribunal Supremo, Surya Kant, provocaron una fuerte reacción entre los jóvenes indios ( AP Photo/Ashwini Bhatia )

“Nada de esto fue intencional”, dijo Dipke. “En realidad, los jóvenes estaban muy frustrados. No tenían con qué desahogarse. Estaban realmente enojados con el gobierno”.

Un comentario en la sala del tribunal dio lugar a un movimiento de parodias que se hizo viral

El CJP surgió en línea después de que las declaraciones del presidente del Tribunal Supremo, Surya Kant, provocaron una fuerte reacción entre los jóvenes indios enfadados por el desempleo, el aumento del costo de vida y las recientes filtraciones de exámenes gubernamentales que interrumpieron las campañas de contratación laboral.

Durante una audiencia la semana pasada, Kant criticó lo que describió como “parásitos” que atacan a las instituciones y comparó a algunos jóvenes desempleados y activistas con cucarachas.

“Hay jóvenes como cucarachas que no consiguen empleo ni tienen profesión”, dijo Kant. Añadió que algunos recurren al activismo en redes sociales, al periodismo o a campañas de interés público y “empiezan a atacar a todo el mundo”.

Los comentarios se difundieron rápidamente en internet, donde muchos usuarios los consideraron despectivos. Posteriormente, Kant aclaró que sus declaraciones se referían a personas que obtenían títulos fraudulentos y afirmó que no tenía intención de insultar a la juventud india.

Pero la controversia pronto llevó a la creación de la cuenta parodia CJP en Instagram, que adoptó la cucaracha como su símbolo político y comenzó a publicar memes, eslóganes de campaña falsos y comentarios satíricos dirigidos al gobierno de Modi.

En cuestión de días, atrajo a decenas de miles de voluntarios en línea a través de un formulario de Google, además de recibir el apoyo de algunos líderes de la oposición.

“Debemos comprender que hace cinco años nadie estaba dispuesto a alzar la voz contra Modi o el gobierno. Los tiempos están cambiando”, dijo Dipke, quien anteriormente trabajó con el Partido Aam Aadmi, que surgió del movimiento anticorrupción de la India en 2012.

El CPJ aprovecha el descontento generalizado entre los jóvenes

Dipke afirmó que el CPJ no está afiliado a ninguna organización política real. Sin embargo, su auge refleja una tendencia más amplia en el sur de Asia, donde los jóvenes desempeñaron un papel central en los movimientos antigubernamentales de los últimos años, incluidos los levantamientos en Sri Lanka y Bangladesh y los disturbios en Nepal.

“Los jóvenes están muy frustrados y el gobierno no reconoce sus preocupaciones”, dijo Dipke.

Las presiones son específicamente agudas en la India, donde los jóvenes representan más de una cuarta parte de la población, pero muchos se enfrentan a escasas oportunidades laborales, desempleo persistente y una frustración creciente con los partidos políticos tradicionales.

Muchos votantes jóvenes también están enfadados con el partido nacionalista hindú de Modi, que gobierna el país, por cuestiones como la creciente polarización religiosa, la creciente desigualdad y las presiones económicas.

Reglas absurdas y un trasfondo serio

El CJP se caracteriza por su marcada autoparodia. Entre sus criterios de admisión, basados en la ironía, se incluyen estar desempleado, ser vago, estar conectado a internet de forma crónica y ser capaz de despotricar profesionalmente.

Su manifiesto utiliza la sátira para abordar varios temas polémicos de la política india, incluidas las acusaciones de la oposición sobre manipulación electoral, las críticas a la relación entre los medios de comunicación corporativos y el gobierno, y el nombramiento de jueces jubilados para cargos oficiales.

Algunos opositores, muchos de ellos partidarios de Modi, lo calificaron de maniobra política virtual alineada con la oposición, citando la anterior vinculación de Dipke con el Partido Aam Aadmi. También afirman que es probable que el aumento de popularidad se desvanezca tan rápido como surgió, argumentando que se trata de una campaña digital y no de un movimiento popular.

Pero Dipke afirmó que era improbable que lo que comenzó en línea se limitara a las redes sociales.

“Este movimiento que llegó a la India… cambiará el discurso político”, afirmó. “Continuará en línea y, si es necesario, también se manifestará en persona”.

Comienzan las reacciones negativas a medida que la parodia se difunde fuera de internet

El movimiento ya comenzó a extenderse lentamente al mundo real, y algunos jóvenes voluntarios aparecen en las protestas disfrazados de cucarachas.

Lo mismo ocurre con la aparente resistencia.

El jueves, Dipke escribió en X que la cuenta de CJP en la plataforma, que tenía alrededor de 200.000 seguidores, había sido bloqueada en India, lo que supone una de las primeras restricciones visibles del creciente movimiento de parodias. El motivo no quedó claro de inmediato.

Minutos después, Dipke anunció una nueva cuenta para el grupo, junto con un cartel que decía: "volvió la cucaracha”.

La publicación añadía: “¿Creyeron que podían deshacerse de nosotros? Jajaja”.

Traducción de Olivia Gorsin