Ministro de Justicia filipino ordena arresto de senador buscado por la CPI

El ministro de Justicia filipino ordenó el jueves a las autoridades acatar la orden de arresto de la Corte Penal Internacional contra un senador buscado por un presunto crimen de lesa humanidad. Advirtió que cualquiera que ayude al senador a evadir justicia enfrentará cargos penales.

“El senador Ronald Dela Rosa es un prófugo de la justicia. Debe ser llevado ante la CPI para enfrentar los cargos”, declaró el ministro Fredderick Vida en una conferencia de prensa.

Dela Rosa fue jefe de la policía bajo la presidencia de Rodrigo Duterte y llevó a cabo su sangrienta ofensiva contra las drogas ilegales, que derivó en miles de muertes. Las muertes alarmaron a gobiernos occidentales y a grupos de derechos humanos.

Duterte, quien fue presidente de 2016 a 2022, fue arrestado el año pasado y trasladado en avión a La Haya, donde está siendo juzgado en la CPI por cargos de crímenes de lesa humanidad.

Dela Rosa había presentado una petición ante la Corte Suprema de Filipinas para bloquear su orden de arresto de la CPI, al argumentar que el país ya no pertenece al tribunal. Pero el tribunal rechazó esa petición.

Vida señaló en una conferencia de prensa que las autoridades tienen pistas sobre el paradero de Dela Rosa, pero se negó a dar más detalles. Advirtió que cualquiera que ayude al senador a evadir el arresto será acusado penalmente.

Una orden hecha pública el 11 de mayo por la CPI acusa a Dela Rosa del crimen de lesa humanidad de asesinato de “no menos de 32 personas” entre julio de 2016 y finales de abril de 2018, cuando dirigía la policía nacional.

“Hubo miles de muertos, incluidos menores y niños pequeños”, manifestó Vida. “Es obligación del gobierno respaldarlos y ayudarlos a que se haga justicia”.

---Dela Rosa se ha mantenido oculto Dela Rosa ha estado ausente del Senado durante meses por temor a ser arrestado. Sin embargo, hizo una aparición repentina el 11 de mayo para ayudar al senador Alan Peter Cayetano a obtener una ajustada mayoría y hacerse con la presidencia del Senado, integrado por 24 miembros.

Dela Rosa llegó al Senado en el automóvil de Cayetano. Agentes de la Oficina Nacional de Investigaciones intentaron entonces notificarle la orden de arresto de la CPI, pero Dela Rosa se lanzó hacia el salón plenario del Senado y pidió ayuda a Cayetano y a senadores aliados quienes lo pusieron bajo custodia protectora.

Dos días después, Dela Rosa huyó del Senado después de que el personal de seguridad del edificio disparara varias ráfagas. Su jefe dijo que fueron disparos de advertencia tras ver a agentes armados del gobierno apostados en un edificio contiguo, según informaron funcionarios policiales.

Los disparos desataron el caos entre senadores, empleados y periodistas, incluidos dos de The Associated Press, dentro del Senado.

La policía indicó que investigaba si el caos fue provocado deliberadamente para permitir que Dela Rosa escapara en un SUV conducido por otro senador aliado, Robinhood Padilla.

La situación legal de Dela Rosa empeora mientras se intensifican las disputas políticas entre la familia Duterte y Marcos. La vicepresidenta Sara Duterte, hija del expresidente, ha culpado a Marcos de un “secuestro” de su padre y su entrega a la CPI.

La vicepresidenta, que ha anunciado planes para postularse a la presidencia en 2028, fue sometida a juicio político la semana pasada por votación abrumadora en la Cámara de Representantes, dominada por aliados de Marcos.

Está previsto para julio su juicio en el Senado por acusaciones de enriquecimiento ilícito, malversación de fondos estatales y amenazas contra el presidente. Ella ha negado las acusaciones, pero se ha negado a responderlas en detalle.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.