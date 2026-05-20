Dos estadounidenses fueron detenidos después de ingresar al recinto del mono Punch

Dos estadounidenses fueron detenidos en un zoológico japonés después de que un hombre disfrazado de emoji ingresó al recinto de un mono que se convirtió en una sensación en internet.

El pequeño macaco Punch se hizo viral a principios de este año tras ser visto aferrado a un peluche de orangután, que le dieron como sustituto de la madre que lo rechazó al nacer. Su popularidad provocó un aumento considerable de visitantes al zoológico de la ciudad de Ichikawa, en las afueras de Tokio, pero la policía tuvo que intervenir el domingo tras un incidente con un fan demasiado entusiasta.

Alrededor de las 11 a. m., un hombre vestido con un traje azul de estilo caricaturesco y una cabeza de emoji amarillo de gran tamaño escaló la valla de 1,5 metros del recinto de Punch en lo que parecía ser una acrobacia.

Se vio al intruso entrando en la zona de los animales delante de los visitantes, mientras llevaba una muñeca hecha con su traje e intentaba evitar que se le cayera la cabeza del disfraz.

open image in gallery El pequeño macaco Punch se ganó a un montón de fans gracias a su amistad con un orangután de peluche ( AFP/Getty )

Según los informes, un segundo hombre filmó el extraño encuentro mientras se desarrollaba, y las imágenes se compartieron en las redes sociales.

Ninguno de los dos individuos se acercó a los animales y fueron detenidos rápidamente por el personal del zoológico, según informó un portavoz policial a la AFP. En ese momento, había alrededor de 60 monos, entre ellos Punch, dentro del recinto.

El Departamento de Policía de Ichikawa identificó a los sospechosos como los ciudadanos estadounidenses Reid Jahnai Dayson, un estudiante de 24 años, y Neal Jabahri Duan, de 27 años, quien dijo ser cantante.

Ambos hombres enfrentan cargos por obstrucción a la actividad comercial, los cuales niegan, según informó un oficial de policía. The Independent se puso en contacto con la embajada de Estados Unidos para obtener declaraciones.

open image in gallery Un intruso que llevaba una máscara es escoltado fuera del recinto por un miembro del personal tras haber entrado en el recinto de los monos del zoológico de Ichikawa, en Tokio, Japón ( X )

“Pedimos disculpas por la preocupación causada por la intrusión de ayer en el recinto de los monos”, dijo el zoológico en un comunicado el día X. “No se observaron anomalías entre los animales”.

“Anoche presentamos una denuncia ante la comisaría de policía de Ichikawa. A partir de mañana, seguiremos priorizando la seguridad y la salud de los animales y tomaremos las medidas oportunas, sancionando con rigor cualquier infracción de las normas”.

El pequeño macaco, que recibió su nombre en honor al célebre dibujante de manga y creador de Lupin III, el mono Punch, se ganó una legión de fans en internet. Después de que se lo vio abrazando el juguete de orangután que le habían dado como sustituto de su madre cuando otros monos ahuyentaron al bebé.

Punch se hizo tan popular después de que se compartieron en las redes sociales videos e imágenes de sus encuentros con el juguete que el zoológico tuvo que establecer normas para hacer frente al aumento de visitantes.

Se pidió a los asistentes que guardaran silencio y limitaran la visualización a 10 minutos para reducir el estrés de Punch y las docenas de otros monos en el recinto.

open image in gallery Punch fue abandonado por su madre poco después de nacer en el zoológico de la ciudad de Ichikawa, en Japón ( AFP/Getty )

Los cuidadores del zoológico atendieron a Punch y le dieron el juguete para enseñarle a aferrarse, una habilidad que los macacos recién nacidos necesitan para sobrevivir.

Pero si bien al principio dormía con él todas las noches, en los meses transcurridos desde el incidente, Punch empezó a dejar de depender del juguete al socializar con monos adultos.

“Nuestra tarea más importante es ayudar a Punch a aprender las reglas de la sociedad de los monos y a ser aceptado como miembro”, dijo Kosuke Kano, un cuidador de zoológico de 24 años.

Traducción de Olivia Gorsin