Malasia acusa a TikTok de no actuar ante ofensas contra el rey

Malasia le pidió a TikTok explicar lo que describió como el fracaso de la plataforma de redes sociales para actuar con rapidez contra contenido ofensivo, difamatorio y falso dirigido a la institución real.

La Comisión de Comunicaciones y Multimedia señaló que la medida se produjo tras la circulación de contenido “sumamente ofensivo, falso, amenazante e insultante”, incluidos videos generados por la IA e imágenes manipuladas vinculadas a una cuenta que afirmaba falsamente estar asociada con el rey, el sultán Ibrahim Iskandar.

El regulador indicó en un comunicado que estos asuntos se enmarcan en cuestiones sensibles de raza, religión y realeza, “que son altamente delicadas y pueden socavar el orden público, la armonía nacional y el respeto por las instituciones constitucionales”.

Pese a notificaciones y gestiones previas, sostuvo que la respuesta de moderación de TikTok, especialmente para garantizar la pronta eliminación de ese contenido y evitar una mayor difusión, fue insatisfactoria.

Añadió que TikTok —que no ha hecho comentarios públicos sobre el caso— ha recibido un aviso legal de explicar sus fallas de moderación y adoptar medidas correctivas inmediatas, entre ellas reforzar sus mecanismos de moderación de contenidos y mejorar la aplicación de medidas contra el contenido contrario a las leyes malasias y las normas comunitarias.

La comisión afirmó que las plataformas de redes sociales en Malasia deben ejercer una mayor responsabilidad para prevenir actividades ilegales y dañinas en sus servicios.

Advirtió que seguirá tomando “medidas firmes y proporcionales” para garantizar que las plataformas digitales cumplan con sus responsabilidades de mantener un entorno en línea seguro y respetuoso.

La medida se produce en medio de un impulso en Malasia para endurecer la supervisión de las plataformas digitales. En los últimos años las autoridades han intensificado la aplicación de medidas contra empresas de redes sociales por contenido dañino, estafas, apuestas en línea y material considerado ofensivo o una amenaza para el orden público.

TikTok no respondió a una solicitud de comentarios de The Associated Press.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.