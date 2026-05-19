Maldivas: recuperan los cuerpos de dos buceadores italianos en cuevas submarinas

Según informaron las autoridades locales, los cuerpos de dos buceadores italianos fueron recuperados de una red de cuevas submarinas en Maldivas.

Ambos integraban el grupo de cinco submarinistas que murió la semana pasada durante una expedición de buceo. Uno de los cuerpos ya había sido hallado el viernes cerca de la entrada de las cuevas, mientras que las tareas para recuperar a las otras víctimas quedaron suspendidas durante el fin de semana tras la muerte de un buzo militar maldivo que participaba en el operativo.

El lunes, el gobierno de Maldivas confirmó que tres especialistas finlandeses en buceo profundo, junto con personal policial y militar, lograron localizar los cuerpos en la parte más profunda del sistema de cuevas, a unos 60 metros bajo el agua.

open image in gallery Buzos se preparan para buscar a los cuatro italianos desaparecidos ( Oficina del Presidente de Maldivas )

El portavoz del gobierno de Maldivas, Ahmed Shaam, explicó que los tres buceadores especializados serían los encargados de extraer los cuerpos y trasladarlos hasta unos 30 metros de profundidad, donde la guardia costera asumiría el operativo antes de entregarlos a la policía.

“Tal como se sospechaba, los cuatro cuerpos estaban dentro de la cueva, pero no cerca de la entrada, sino mucho más adentro, en el tercer segmento, que es la sección más amplia del sistema”, señaló Shaam previamente.

Además, confirmó que las cuatro víctimas fueron encontradas “prácticamente juntas”.

Las autoridades maldivas prevén recuperar los cuerpos de los otros dos buceadores durante el miércoles.

open image in gallery Giorgia Sommacal, su madre Monica Montefalcone y Federico Gualtieri figuran entre los cinco buceadores fallecidos ( Facebook/Instagram/Universidad de Génova )

Las víctimas fueron identificadas como Monica Montefalcone, ecóloga marina de la Universidad de Génova; su hija Giorgia Sommacal, estudiante de ingeniería biomédica en la misma institución; la investigadora Muriel Oddenino; Federico Gualtieri, exalumno de Montefalcone; y el instructor de buceo Gianluca Benedetti.

Por otro lado, la policía de Maldivas confirmó la apertura de una investigación penal para esclarecer las circunstancias del accidente.

Las autoridades señalaron que intentan determinar si la expedición cumplía con todas las normas de seguridad vigentes, incluidas las advertencias meteorológicas emitidas para la zona.

El grupo desapareció después de ingresar a un sistema de cuevas submarinas ubicado a unos 50 metros de profundidad. En Maldivas, el buceo recreativo convencional está limitado a 30 metros, mientras que las inmersiones más profundas requieren entrenamiento técnico y equipamiento especializado.

Las autoridades señalaron que la guardia costera recibió la alerta cerca del mediodía del jueves. Esa misma noche, los equipos de rescate lograron recuperar uno de los cuerpos a casi 60 metros de profundidad, una distancia considerablemente mayor a la que, según se cree, el grupo planeaba alcanzar.

open image in gallery Uno de los buzos se prepara para iniciar el operativo de recuperación ( Oficina del Presidente de Maldivas )

El gobierno de Maldivas aseguró que los italianos no eran turistas, sino investigadores que trabajaban desde hacía varios años en la zona.

Sin embargo, el sábado las tareas de recuperación tuvieron que ser suspendidas después de que un buzo maldivo muriera por enfermedad de descompresión durante el operativo.

Se trataba de Mohamed Mahudhee, integrante de las Fuerzas de Defensa Nacional de Maldivas, quien falleció tras ser trasladado a un hospital de la capital, según confirmó un portavoz oficial.

Traducción de Leticia Zampedri