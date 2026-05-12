Según un nuevo estudio de dientes fósiles que arroja luz sobre el cuidado parental avanzado entre los reptiles prehistóricos, algunos dinosaurios podrían haber alimentado a sus crías con un alimento más blando y nutritivo en comparación con el que consumían los adultos.

Hasta ahora, se creía que los dinosaurios jóvenes se alimentaban de presas más pequeñas, como insectos en el caso de los carnívoros, y frutas o brotes en el caso de los herbívoros.

Pero seguía sin estar claro en qué se diferenciaba exactamente la nutrición de los jóvenes de la de sus padres adultos.

Ahora, un nuevo estudio de dientes fosilizados del dinosaurio con pico de pato Maiasaura peeblesorum, que vivió hace entre 75 y 80 millones de años, ha revelado qué comían exactamente los herbívoros jóvenes.

Estos grandes dinosaurios herbívoros vivían en manadas y se cree que eran criaturas muy sociables.

Un análisis más detallado de sus patrones de desgaste dental muestra que, si bien los dientes de los Maiasaura jóvenes presentaban un desgaste por aplastamiento significativamente mayor, los adultos exhibían un mayor desgaste por cizallamiento.

Los hallazgos sugieren que los padres adultos de Maiasaura llevaban a sus hijos alimentos más blandos y con mayor contenido proteico que los que ellos mismos consumían.

Esto demuestra que el impulso que observamos en las aves de alimentar a sus crías es un “comportamiento muy antiguo”.

“Lo que aportamos es evidencia de que ese comportamiento probablemente se remonta mucho más allá del origen de las aves, quizás hasta el origen de los dinosaurios”, dijo John Hunter, uno de los autores del estudio publicado en la revista Palaeogeography Palaeoclimatology Palaeoecology.

Una exposición del ‘Maiasaura’ y del ‘Dromaeosaurus albertensis’, un terópodo, ambos dinosaurios que vivieron durante el Cretácico superior ( Getty Images )

Los investigadores creen ahora que los ejemplares jóvenes del Maiasaura probablemente consumían alimentos más nutritivos y bajos en fibra, como la fruta, mientras que sus cuidadores consumían una mayor proporción de partes de plantas más duras, nutricionalmente pobres y ricas en fibra.

La dieta que seguían las crías puede haber provocado que crecieran especialmente rápido durante su primer año.

Las marcas de dientes encontradas en el estudio entre los maiasaurios adultos eran similares a los patrones observados incluso en mamíferos actuales, donde el desgaste por esquilado es más probable en herbívoros como caballos, antílopes y vacas.

Por otro lado, los animales con dietas bajas en fibra, como los tapires, tienen marcas dentales similares a las de los dinosaurios jóvenes.

El estudio sugiere que los cambios en la dieta durante la adolescencia probablemente desempeñaron un papel importante en el crecimiento y desarrollo tempranos de los dinosaurios.

La investigación también sugiere que los dinosaurios podrían haber alimentado a sus crías con comida parcialmente regurgitada, otro comportamiento común en las aves en la actualidad.

Es posible que los ejemplares jóvenes también abandonaran el nido para buscar presas más pequeñas y frutas por sí mismos, una actividad que ahora se observa en los lagartos herbívoros modernos.

Según los científicos, las crías de dinosaurio probablemente dependían de sus padres para alimentarse durante las primeras semanas después de la eclosión.

“Incluso entre los dinosaurios estrechamente emparentados, probablemente todavía hay mucho que aprender sobre ellos”, dijo Hunter.

“En conjunto, es muy probable que los maiasaurios tuvieran una estrategia reproductiva análoga a la de las aves actuales, en la que las crías tienen una tasa de crecimiento rápida que se ve favorecida por los adultos que llevan al nido alimentos con un contenido proteico superior al que ellos mismos consumen”, concluyeron los investigadores.

Traducción de Sara Pignatiello