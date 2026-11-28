El sistema de computación en la nube de la Fuerza Aérea de Estados Unidos fue infiltrado por hackers a principios de 2026, pero la intrusión fue una molestia menor y no afectó a ningún sistema crítico para las misiones ni a sistemas clasificados, según una persona familiarizada con el incidente que no estaba autorizada a hablar públicamente sobre el tema y declaró bajo condición de anonimato.

Aun así, el incidente está bajo investigación por parte del Consejo de Seguridad Nacional y el Consejo de Seguridad Nacional Interna de la Casa Blanca, que trabajan para garantizar que cualquier ciberamenaza sea identificada y abordada a medida que se desarrolla.

El Comando de Defensa Cibernética del Pentágono ha mitigado la amenaza a la plataforma Cloud One de la Fuerza Aérea y ha mejorado la ciberseguridad de las fuerzas armadas, indicó la persona. Entre sus funciones, la plataforma Cloud One permite que la Fuerza Aérea se coordine en toda su presencia global para sus operaciones, logística, registros de mantenimiento, seguimiento de armas y datos de personal.

La Fuerza Aérea declinó comentar sobre el estado operativo de redes y sistemas específicos, pero subrayó que actualiza de manera constante sus capacidades de computación en la nube para satisfacer las necesidades cambiantes de las operaciones militares y de defensa.

El incidente, del que informó primero Reuters el viernes, se produce mientras aumentan preocupaciones más amplias sobre el efecto de la inteligencia artificial en la ciberseguridad.

Con sus capacidades avanzadas y en mejora constante, la IA puede encontrar vulnerabilidades dentro del código de software que ponen en riesgo la seguridad nacional, la red eléctrica, los sistemas de agua y las instituciones financieras de Estados Unidos. Una serie reciente de hackeos e interrupciones del servicio avivó nuevas preocupaciones sobre la fragilidad de las redes digitales del país y la posibilidad de que continúen las alteraciones.

Se han producido hackeos por separado de un sistema no clasificado de la CIA y de la base de datos nacional de aplicación de la ley del FBI. El Pentágono ha afirmado que sus operaciones y aplicaciones críticas para las misiones están a salvo y son seguras.

A principios de este mes, funcionarios del gobierno también identificaron parches en la red de comunicaciones de la Administración Federal de Aviación, en respuesta a problemas detectados por la IA, como una causa probable de la inmovilización de aviones ocurrida este mes. También hubo interrupciones separadas relacionadas con Microsoft y JPMorgan Chase, así como el hackeo de proveedores externos de instituciones financieras.

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El periodista de The Associated Press Konstantin Toropin contribuyó a este despacho desde Washington.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.