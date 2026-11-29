El expresidente filipino Rodrigo Duterte comparecerá el lunes en su juicio ante la Corte Penal Internacional, donde ha sido acusado de supervisar una campaña de asesinatos extrajudiciales como parte de su lucha contra el narcotráfico que, según los fiscales, equivalen a crímenes de lesa humanidad.

El inicio del juicio representa un importante hito en los 24 años de historia del tribunal y será una prueba decisiva de su capacidad para procesar a líderes políticos por presuntos delitos cometidos durante su mandato. El juicio a Duterte se produce en un momento en el que la corte tiene órdenes de arresto pendientes contra el presidente ruso Vladímir Putin y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu por sus respectivos papeles en las guerras de Ucrania y Gaza.

Los abogados de Duterte sostienen que las decenas de presuntos asesinatos que se le atribuyen no alcanzan el umbral de crímenes de lesa humanidad, y han advertido que el pobre estado de salud de su cliente, de 81 años, le impide participar plenamente en el juicio.

Para los familiares de las víctimas de la llamada “guerra contra las drogas”, esta es su oportunidad de buscar justicia para sus seres queridos.

Llore Pasco, una madre de 72 años que culpa a los sangrientos operativos de Duterte por la muerte de sus dos hijos, viajó de Manila a La Haya para presenciar el juicio. Señaló que sentía que el periodo más oscuro de su vida estaba llegando a su fin.

Reconoció que sus dos hijos consumían drogas, pero aseguró que tenía tiempo que se habían rehabilitado cuando fueron abatidos, por separado, por atacantes desconocidos en la zona suburbana de Quezon en mayo de 2017. Los asesinatos ocurrieron varios meses después de que las autoridades llamaron a su puerta y preguntaron por el historial de consumo de drogas de sus hijos, señaló.

“Él tiene mucha suerte porque cuenta con el debido proceso, no como lo que nos pasó a nosotros, así que de verdad queremos justicia para todas las víctimas”, manifestó Pasco sobre Duterte en una entrevista con The Associated Press, en la que rompió en llanto mientras describía el dolor que persiste en su familia.

El juicio de Duterte comienza mientras la CPI enfrenta una presión sin precedentes desde Washington, donde el gobierno de Trump ha impuesto sanciones punitivas a miembros clave del personal y a la institución en su conjunto, en lo que califica como un esfuerzo por desmantelar a la corte “ladrillo por ladrillo”.

“En un momento en que el tribunal enfrenta ataques crecientes, estos procedimientos demuestran su papel vital para exigir cuentas a los poderosos y reafirman por qué se debe defender a la justicia internacional”, declaró en un comunicado James A. Goldston, director ejecutivo de la Open Society Justice Initiative, un grupo de derechos.

Los cargos contra Duterte

Los jueces de la CPI ordenaron a principios de este año que Duterte fuera a juicio, asegurando que existen “motivos sustanciales para creer” que es responsable —como coautor indirecto— de los crímenes de lesa humanidad de asesinato y tentativa de asesinato durante la ofensiva antidroga que libró desde noviembre de 2011 hasta marzo de 2019.

El primer cargo enumera presuntos asesinatos ocurridos cuando Duterte era alcalde de la ciudad de Davao, en el sur de Filipinas. Los fiscales afirman que Duterte fundó y dirigió a un grupo llamado el Escuadrón de la Muerte de Davao, el cual tenía como objetivo a sospechosos vinculados con la venta y el consumo de drogas. El segundo cargo se refiere a presuntos asesinatos selectivos entre 2016 y 2017, ya como presidente. El tercero menciona presuntos asesinatos y tentativas de asesinato durante las llamadas “operaciones de limpieza” de 2016 a 2018.

En total, los cargos enumeran 84 asesinatos y dos tentativas de asesinato, pero los fiscales añaden que sólo son una muestra de un número mucho mayor de casos. Las estimaciones sobre cuántas personas murieron en la ofensiva durante el mandato presidencial de Duterte varían: desde las más de 6.000 que ha reportado la policía nacional, hasta 30.000, según organizaciones de derechos humanos.

Los fiscales sostienen que las víctimas fueron asesinadas por policías y sicarios, quienes recibían una recompensa.

Cuando comience su juicio el lunes, se le preguntará a Duterte si entiende los cargos en su contra y se le pedirá que se declare culpable o inocente. Los fiscales planean llamar a declarar a entre 70 y 100 testigos, muchos de los cuales podrían testificar con medidas de protección para resguardar su identidad.

El juicio podría tardar meses o más de un año. De ser declarado culpable, Duterte enfrenta una pena máxima de cadena perpetua.

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Gomez informó desde Manila.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.