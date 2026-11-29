Las casillas para las elecciones intermedias en Ecuador cerraron el domingo e inició el conteo de votos para definir a más de dos centenares de autoridades locales, en unos comicios que ponen a prueba del respaldo político al gobierno de Daniel Noboa.

Las elecciones se desarrollaron en medio de un duro invierno vinculado con el fenómeno climático de El Niño, lo que llevó al Consejo Nacional Electoral a reubicar decenas de juntas electorales afectadas por las intensas lluvias.

En su último informe, el organismo electoral señaló que más del 80% de los votantes acudió a las urnas, “manteniéndose el porcentaje histórico de participación”, según declaró el presidente del CNE, José Cabrera.

Se prevé que a medida que avance la noche el conteo de los votos marque tendencias.

Según las autoridades, la jornada transcurrió en relativa calma, excepto por una protesta de dos organizaciones políticas en la provincia de Esmeraldas, fronteriza con Colombia, donde la policía tomó el control.

Horas antes, Noboa, tras sufragar en una pequeña comunidad costera donde tiene su residencia, aseguró que, sea cual sea el resultado, “el gobierno va a tener los brazos abiertos a las autoridades locales (elegidas)”.

Es la primera vez que el partido oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) presenta candidatos para las elecciones locales. Por su parte, sectores de oposición descontentos con las políticas gubernamentales exhortaron a negarle el voto para “castigar” a Noboa.

“Garantizamos que la voluntad de los electores será respetada”, aseguró Cabrera más temprano.

En los comicios serán elegidos 222 alcaldes, 23 prefectos y siete miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), organismo que nombra a las autoridades de control.

Unas 400 personas han sido sancionadas por incumplir la ley seca durante el fin de semana, 192 de ellas en la provincia de Guayas, cuya capital es Guayaquil, informó la policía. La restricción de vender y consumir licor está vigente desde el mediodía del viernes hasta el lunes.

El CNE anunció la víspera la reubicación de 34 recintos electorales en seis de las 24 provincias para garantizar el derecho al voto.

Las inundaciones y desbordamientos de ríos han dejado hasta el momento 34 fallecidos y más de 100.000 afectados. También han causado daños en viviendas, vialidades y establecimientos educativos, especialmente en la costa y en las turísticas islas Galápagos.

Las autoridades declararon la alerta roja desde finales de agosto.

Más de 90.000 integrantes de la fuerza pública resguardan el proceso, en el que también participan 163 observadores internacionales de la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea y el Parlamento Andino, entre otros.