La presidenta peruana Keiko Fujimori ofreció el viernes a su homólogo boliviano Rodrigo Paz facilitar el uso de cuatro puertos peruanos en el Pacífico para impulsar las exportaciones de Bolivia a mercados internacionales, especialmente de Asia, durante una reunión destinada a fortalecer las relaciones bilaterales.

La propuesta comprende los puertos de Ilo, Matarani, Callao y Chancay, este último construido con capitales chinos e inaugurado en 2024. Bolivia, que perdió su litoral durante una guerra con Chile en el siglo XIX, busca ampliar sus rutas comerciales para reducir los costos del transporte de mercancías hacia el exterior.

“Perú busca consolidarse como puerta para el comercio exterior boliviano, poniendo a disposición nuestra infraestructura logística en los puertos de Ilo, Matarani, El Callao, Chancay que ofrecen oportunidades de interconexión con los mercados internacionales”, dijo Fujimori durante el primer encuentro presidencial y el séptimo del Gabinete Binacional Perú-Bolivia.

Paz propuso desarrollar dos corredores comerciales, uno amazónico y otro andino, para conectar los puertos peruanos con Bolivia y Brasil. Afirmó que una de esas rutas permitiría reducir en unos 1.100 kilómetros el transporte de carga, aunque no precisó cuándo comenzarían las obras.

Fujimori también anunció que en 2027 se instalará un módulo temporal de control fronterizo en el paso San Lorenzo-Extrema, que conecta la región peruana de Madre de Dios con el departamento boliviano de Pando. La medida busca facilitar el tránsito de personas, mercancías y turistas entre ambos países.