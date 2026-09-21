Japón ordena evacuar a más de 1,6 millones de personas ante el paso del potente tifón Dujuan

Cerca de 1,6 millones de personas en el este de Japón recibieron órdenes de evacuación ante las lluvias torrenciales, los fuertes vientos y el riesgo de deslizamientos de tierra provocados por el tifón Dujuan en la costa del Pacífico del país.

El Ministerio del Interior informó que 1.674.084 personas de las prefecturas de Ibaraki, Chiba, Tokio, Kanagawa y Shizuoka recibieron órdenes de evacuación.

En Sodegaura, una ciudad de la prefectura de Chiba, al este de Tokio, las autoridades emitieron una alerta de nivel cinco, la máxima del sistema, para unos 40.000 residentes. Se les pidió que se trasladaran a pisos superiores de sus viviendas y se mantuvieran alejados de las laderas.

También se emitió una alerta de nivel cinco para 3.020 residentes de la ciudad de Oshima y las islas Izu, al sur de Tokio, donde persistía un riesgo extremo de deslizamientos de tierra e inundaciones.

Además, se emitieron alertas por riesgo de deslizamientos de tierra en Tokio y las prefecturas de Chiba, Kanagawa y Shizuoka.

En Kanagawa, al sur de Tokio, los bomberos buscaban a una mujer de unos 60 años después de que un deslizamiento de tierra arrasara la vivienda en la que se encontraba.

Yasuhiro Kaneko, del departamento de bomberos de la ciudad de Yokosuka, declaró a la BBC que se cree que la mujer quedó atrapada bajo los escombros y que los equipos de rescate continuaban trabajando en el lugar bajo una intensa lluvia.

open image in gallery Las fuertes lluvias provocadas por el tifón Dujuan inundan un parque en la ciudad de Ichikawa, prefectura de Chiba ( AFP/Getty )

Según medios locales, otro deslizamiento de tierra en Sodegaura dejó a una mujer de unos 40 años con heridas leves, mientras que las inundaciones provocaron cortes de tránsito en distintos puntos de la prefectura.

De acuerdo con la agencia meteorológica, Dujuan registra vientos sostenidos de 130 km/h cerca de su centro, con ráfagas de hasta 194 km/h.

Se esperan lluvias intensas y persistentes durante el resto del lunes, con acumulaciones de hasta 250 mm en la región de Kanto, donde se encuentra Tokio, y de hasta 350 mm en Tokai, más al sur.

open image in gallery Trayectoria prevista y hora estimada de llegada del tifón Dujuan ( Agencia Meteorológica de Japón )

Takuya Hosomi, jefe de pronósticos de la agencia meteorológica, afirmó que era “muy probable” que ya se hubiera producido algún tipo de desastre en zonas con alto riesgo de deslizamientos de tierra y advirtió que existía “una amenaza inminente para la vida”. Según explicó, la tormenta se intensificó más de lo previsto después de perder velocidad sobre las aguas inusualmente cálidas cercanas a las islas Izu.

En las imágenes difundidas desde las zonas afectadas se observan carreteras anegadas, árboles caídos y residentes avanzando por calles cubiertas de agua.

El alcalde de Kamakura, Takashi Matsuo, publicó en X una fotografía de un automóvil parcialmente sumergido.

“Varias zonas de la ciudad están inundadas, por lo que desplazarse en automóvil es peligroso”, advirtió.

Según el portal de seguimiento de vuelos Flightradar24, cerca de 500 vuelos fueron cancelados en los aeropuertos de Haneda y Narita, en Tokio, mientras que algunos servicios del tren bala de la línea Tokaido también fueron suspendidos.

La primera ministra Sanae Takaichi retrasó su viaje a Estados Unidos para permanecer en el país mientras se monitoreaban los efectos de la tormenta, según informaron medios locales.

Takaichi tenía previsto viajar a Nueva York para reunirse con el presidente estadounidense Donald Trump y participar en la Asamblea General de la ONU, pero su salida fue postergada cuatro horas, hasta las 23:00, hora local.

open image in gallery Pasajeros descansan en el aeropuerto de Haneda ante los numerosos vuelos retrasados y cancelados por el tifón Dujuan ( Reuters )

El tifón también obligó a modificar algunas actividades de los Juegos Asiáticos, que comenzaron el fin de semana en Nagoya y la prefectura de Aichi. Una prueba ecuestre fue aplazada del lunes al martes, mientras que unos 4.000 competidores alojados en el crucero Costa Serena podrían tener que permanecer a bordo si la embarcación debe alejarse de la trayectoria de la tormenta, según Reuters y el diario Asahi Shimbun, respectivamente.

Dujuan es el vigésimo quinto tifón que se forma en la región este año, en medio de lo que los meteorólogos describen como una temporada inusualmente activa vinculada a un fuerte fenómeno de El Niño, un fenómeno natural que altera los patrones meteorológicos en distintas partes del mundo.

El mes pasado, la prefectura de Chiba sufrió lluvias torrenciales sin precedentes que dejaron ocho muertos y provocaron graves inundaciones en 22 municipios.

Traducción de Leticia Zampedri