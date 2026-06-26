Un tifón obliga a Japón a evacuar a millones de personas, mientras que las lluvias fuertes paralizan partes de Taiwán

Las autoridades japonesas están evacuando a más de dos millones de personas y emitiendo alertas por inundaciones y deslizamientos de tierra ante la proximidad del tifón Mekhhala a la región.

Las lluvias torrenciales y los fuertes vientos del tifón, que actualmente es una tormenta tropical, también están azotando Taiwán, lo que obligó a las autoridades a cerrar partes de la isla.

Japón se prepara para la llegada de al menos dos tifones procedentes del océano Pacífico, y se espera que el más fuerte, Mekkhala, toque tierra este fin de semana, según la agencia meteorológica nacional. Un frente de lluvias estacional estacionario se alimenta de aire cálido y húmedo, lo que provoca intensas precipitaciones, especialmente en las regiones occidentales.

Según la agencia, a las 11 de la mañana del viernes, el Mekkhala se encontraba frente a la costa de la isla Kume, en Okinawa, y se desplazaba a 15 kilómetros por hora.

El viernes se aproximó a la región de Amami, en la prefectura de Kagoshima, y podría desplazarse hacia Kanto el sábado, donde también era probable que el tifón Higos tocara tierra.

Según informó la Agencia de Gestión de Incendios y Desastres, las autoridades ordenaron la evacuación de aproximadamente 2,2 millones de personas en 13 prefecturas de las regiones de Kinki y Kyushu a partir de las 7 de la mañana del viernes.

open image in gallery El río Kamo se desbordó tras las fuertes lluvias caídas en Kioto, Japón ( Instagram/@murata_coco )

El Ministerio de Tierra, Infraestructura, Transporte y Turismo también anunció la cancelación de más de 200 vuelos y la suspensión de decenas de servicios ferroviarios, y añadió que la preocupación por las fuertes lluvias, los deslizamientos de tierra y las inundaciones había provocado el cierre de muchas autopistas.

Se activó el nivel de emergencia máximo, el nivel 5, en la localidad de Seika, en Kioto, después de que los residentes informaran de un deslizamiento de tierra por la mañana.

La agencia meteorológica advirtió sobre la posibilidad de fuertes tormentas en el este de Japón. También se esperaba que las lluvias se intensificaran el sábado en las regiones de Tokai y Kanto debido al desplazamiento de Higos hacia el norte, frente a la costa sur de Japón.

open image in gallery Una calle está inundada en Pingtung, Taiwán ( Getty )

En Taiwán, las fuertes lluvias azotaron las regiones sureñas de Kaohsiung, Tainan y Pingtung. En algunas zonas de Pingtung, predominantemente rurales, cayeron alrededor de 1 metro de lluvia desde el jueves.

Los gobiernos de las tres regiones cerraron oficinas y escuelas para el viernes. En Tainan, las inundaciones también obligaron a cerrar un tramo de la principal línea ferroviaria norte-sur de la isla.

En la ciudad norteña de Hsinchu, sede de TSMC, el mayor fabricante de chips por contrato del mundo, las fuertes lluvias obligaron al cierre de oficinas y escuelas desde el mediodía.

TSMC afirmó haber tomado medidas en todas sus instalaciones de Taiwán para prepararse para la lluvia y que sus fábricas estaban funcionando con normalidad.

Se pronostica que las lluvias continuarán en Taiwán durante al menos la próxima semana, aunque disminuirán gradualmente. Las precipitaciones no son del todo malas noticias para Taiwán, que depende de la tradicional temporada de tifones de verano y otoño para llenar sus embalses después de inviernos generalmente secos.

Traducción de Olivia Gorsin