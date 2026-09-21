Un petrolero es atacado al entrar en el estrecho de Ormuz y otros sucesos en Oriente Medio

El ejército británico afirma que un “proyectil desconocido” impactó contra un petrolero cuando ingresaba al estrecho de Ormuz. Dos tripulantes resultaron heridos en el ataque del lunes, y el buque se dirigía a puerto por sus propios medios.

Mientras tanto, el ejército israelí se mantenía mientras Israel se paralizaba el lunes por el día más sagrado de la fe judía, el Yom Kippur.

Francia condenó la decisión de Irán de cerrar un centro de lengua francesa en Teherán.

Estas son las últimas noticias de Oriente Medio del lunes:

Un proyectil golpea un petrolero que atravesaba el estrecho de Ormuz, según el ejército británico

El centro británico de Operaciones de Comercio Marítimo (UKMTO, por sus siglas en inglés) informó que un petrolero fue alcanzado por un “proyectil desconocido” mientras se dirigía hacia el estrecho de Ormuz. Dos miembros de la tripulación sufrieron heridas leves.

El UKMTO indicó el lunes que, según los reportes, la embarcación continúa hacia su próximo puerto de escala por sus propios medios. Por el momento, no había reportes que indicaran algún impacto ambiental.

Teherán ha afirmado que controla gran parte del estrecho de Ormuz desde que Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra el 28 de febrero. En tiempos de paz, por Ormuz pasaban cada día unos 20 millones de barriles, aproximadamente una quinta parte del suministro mundial de petróleo.

Algunos petroleros vuelven a atravesar el estrecho, pero el tráfico está muy por debajo de lo que fue en el pasado.

El ejército israelí se mantiene en guardia en el día más sagrado de la fe judía

El ejército de Israel se mantuvo en alerta, incluso cuando el país despertó al silencio y a las calles vacías de Yom Kippur, el Día de la Expiación, considerado el día más sagrado para la fe judía.

Las luces de los semáforos parpadeaban en amarillo el lunes mientras los fieles caminaban hacia el Muro Occidental en la Ciudad Vieja de Jerusalén.

“Durante las próximas 25 horas, Israel está desconectado”, señaló el Ministerio de Exteriores en X tras la puesta del sol del domingo. Pero el ejército indicó que reforzó sus fuerzas en la primera línea tras la muerte el domingo de un colono israelí en la Cisjordania ocupada. El sospechoso palestino fue detenido después de una operación de búsqueda.

Francia denuncia el cierre de un centro de lengua francesa en Teherán

Francia afirma que citará al embajador de Irán para protestar por el cierre de un centro de lengua francesa afiliado a la embajada de Francia en Teherán.

El Ministerio de Exteriores francés indicó en un comunicado a última hora del domingo que París “tomará las medidas apropiadas en respuesta”, pero no precisó cuáles. Tampoco está claro cuándo se convocará al embajador iraní.

El ministerio calificó el cierre del centro de idiomas de “injustificable e inaceptable”, dijo que era un nuevo ataque contra la presencia cultural de Francia en Irán y lo vinculó con una agresión contra dos empleados de la embajada francesa en julio.

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Este despacho se actualizará a lo largo del día a medida que surjan nuevos acontecimientos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.