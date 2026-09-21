Pakistán dice bombardeó refugios milicianos y mató a 28. Kabul reporta 3 muertos

Cazas paquistaníes bombardearon el lunes lo que funcionarios de seguridad describieron como presuntos escondites de milicianos en el este de Afganistán, y afirmaron que 28 de ellos murieron.

Las autoridades en Kabul indicaron que al menos tres personas murieron.

Los ataques cerca de la frontera entre ambos países eran una nueva escalada entre Pakistán y Afganistán, lo que aumenta la posibilidad de más hostilidades transfronterizas y amenaza con complicar los esfuerzos de países de la región, incluida China, para mediar entre Islamabad y Kabul.

Se produjeron después de que Pakistán advirtiera que podría atacar a milicianos dentro de Afganistán tras dos ataques mortales en días recientes contra sus fuerzas de seguridad cerca de la frontera.

Los ataques de milicianos contra la policía y las fuerzas de seguridad de Pakistán han aumentado en los últimos años. La escalada se produce tras meses de acción militar. Cientos de personas han muerto en enfrentamientos transfronterizos desde febrero, cuando Afganistán lanzó ataques de represalia después de que Pakistán realizara bombardeos dentro del territorio afgano.

Las autoridades en Islamabad han responsabilizado al Talibán paquistaní y a grupos milicianos aliados por la mayor parte de la violencia. El Talibán paquistaní es un grupo distinto, pero aliado, del Talibán afgano que recupero el poder de su país en 2021.

Dos funcionarios de seguridad paquistaníes señalaron que 28 presuntos milicianos murieron en los ataques aéreos del lunes. El gobierno de Afganistán, sin embargo, sostuvo que los ataques mataron a tres civiles e hirieron a otros cuatro. No fue posible verificar de inmediato de manera independiente las afirmaciones de cualquiera de las partes.

Los funcionarios paquistaníes hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a hablar públicamente. El ejército de Pakistán no emitió de inmediato un comunicado sobre los ataques.

En una publicación en X, el portavoz del gobierno talibán afgano, Zabiullah Mujahid, condenó los ataques aéreos y dijo que habría una respuesta.

“Condenamos esta agresión y opresión, y la consideramos una repetición de esos crímenes. Los círculos militares paquistaníes han cometido una vez más un crimen de este tipo para desviar la atención de los fracasos de seguridad de su país”, escribió Mujahid.

El portavoz adjunto del gobierno afgano, Hamdullah Fitrat, dijo que los ataques ocurrieron alrededor de las 3 de la mañana en el distrito de Nurgal, en la provincia de Kunar, y en el distrito de Barmal, en la provincia de Paktika. Con base en información preliminar, Fitrat indicó que una vivienda perteneciente a un aldeano llamado Noor Ahmad, en la aldea Pathan de Nurgal, fue destruida, lo que causó la muerte de Ahmad y de dos miembros de su familia, y dejó heridos a otros cuatro familiares.

Fitrat afirmó que los ataques en las zonas de Rakhah y Tor Kundi, en Barmal, destruyeron una tienda y una casa desocupada, pero no causaron víctimas.

Los ataques se produjeron al día siguiente de que seis miembros del personal de seguridad paquistaní, incluidos dos militares, murieran en un tiroteo con milicianos en Hangu, un distrito del noroeste de la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, cerca de la frontera con Afganistán.

También siguieron a un ataque mortal el viernes en la ciudad paquistaní de Kohat, donde un atacante suicida golpeó una mezquita dentro de un complejo policial y ocho hombres armados irrumpieron en oficinas, lo que desencadenó un enfrentamiento armado de 20 horas. Al menos 21 personas, la mayoría policías, murieron y más de 100 resultaron heridas, dijeron funcionarios paquistaníes.

El Ministerio paquistaní de Información advirtió el sábado que el país podría atacar a milicianos dentro de Afganistán en respuesta a ataques en Pakistán. El ministerio atribuyó el ataque de Kohat a milicianos que, según dijo, tenían su base en Afganistán, y acusó al gobierno talibán afgano de dar refugio y apoyo a grupos que llevan a cabo ataques en Pakistán.

“Pakistán tiene tanto la voluntad como la capacidad de eliminar las amenazas terroristas dondequiera que estén”, afirmó el ministerio.

El ministerio también instó a Kabul a adoptar “medidas creíbles, verificables y sostenidas” para desmantelar lo que Pakistán afirma que son santuarios de milicianos y redes de reclutamiento y entrenamiento en Afganistán.

Ningún grupo se había atribuido la autoría de los ataques de Kohat o Hangu hasta el momento de los bombardeos del lunes. Las sospechas recayeron sobre el Talibán paquistaní, conocido formalmente como Tehrik-e-Taliban Pakistan, o TTP, que en los últimos años ha intensificado los ataques contra la policía y otras fuerzas de seguridad en Pakistán.

Pakistán ha acusado repetidamente al gobierno talibán en Kabul de dar refugio a líderes del TTP y permitir que milicianos lancen ataques transfronterizos. El gobierno de Afganistán niega las acusaciones.

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Afghan informó desde Kabul, Afganistán. El periodista de The Associated Press Riaz Khan contribuyó a la historia desde Peshawar, Pakistán.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.