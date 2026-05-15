Shakira y Burna Boy lanzan la canción oficial de la Copa Mundial 2026, "Dai Dai"

Como exige la canción: “¡Vamos!”

La superestrella colombiana Shakira y el ícono del afrobeats Burna Boy se han unido para interpretar “Dai Dai”, la canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Es una mezcla de sus paisajes musicales: ritmos africanos y latinos, un tema pop innegablemente global y multilingüe. En un verso, mencionan a varios de los futbolistas más famosos del mundo y a países que compiten en el Mundial de este año.

“Brasil, Uruguay, Argentina, Colombia”, vitorea Shakira. “México, Japón, Corea, Países Bajos”.

Después del primer estribillo, Shakira y Burna Boy se turnan para abordar sus propios versos, cantando de ida y vuelta, antes de unirse en un dueto.

La canción llegó poco después de que se anunció que Shakira, Madonna y el grupo de K-pop BTS encabezarán conjuntamente el primer espectáculo de medio tiempo de una final del torneo de la FIFA, el 19 de julio en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, a las afueras de la ciudad de Nueva York. La alineación fue seleccionada por Chris Martin, de Coldplay.

El espectáculo apoyará al Fondo de Educación Global Citizen de la FIFA, que busca recaudar 100 millones de dólares para ayudar a que los niños accedan a la educación y al fútbol.

Shakira presentó un adelanto de “Dai Dai” la semana pasada, al compartir un clip de un minuto en el que baila en el centro del campo del Estadio Maracaná, en Río de Janeiro. Incluyó un fragmento del verso inicial: “Here in this place / You belong” (En este lugar/tú perteneces), cantó en inglés, armonizando su voz con una masculina, ahora identificable como la de Burna Boy. “What broke you once / Made you strong” (Lo que alguna vez te rompió/Te hace fuerte).

La estrella colombiana no es ajena a los himnos mundialistas. Su canción “Waka Waka (This Time For Africa)” fue el tema oficial del Mundial de 2010 celebrado en Sudáfrica y es considerada ampliamente como una de los mejores de estos sucesos deportivos.

Shakira también tiene un récord de presentaciones en vivo en ceremonias mundialistas, incluyendo Alemania 2006, cuando interpretó “Hips Don’t Lie” en la final; Sudáfrica 2010 con “Waka Waka” en la inauguración, y Brasil 2014, donde cantó “La La La” junto a Carlinhos Brown en la clausura.

No es raro que los patrocinadores del Mundial lancen sus propios sencillos para el torneo. En marzo, Coca-Cola compartió su propio himno oficial para el Mundial, una reinterpretación de “Jump”, de Van Halen, que cuenta con el cantante colombiano J Balvin, el baterista Travis Barker, la cantante pop/R&B Amber Mark y el guitarrista Steve Vai.

De manera similar, también es multilingüe: Balvin escribió un nuevo verso en español para el himno, incorporando funk brasileño y hip hop a este clásico del rock. “‘Jump’ no es una canción de fútbol”, le comentó a The Associated Press sobre el tema original. “Por eso tuve que poner el amor y la pasión latinos por el fútbol (en la letra)”.

La Copa Mundial es organizada conjuntamente por Estados Unidos, México y Canadá, y se realiza durante junio y julio.

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