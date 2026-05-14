Un magnate de EE. UU. murió en su casa de Londres después de una pelea con su esposa por un pasaje aéreo

El director estadounidense de una firma de inversiones valuada en 50.000 millones de dólares fue hallado muerto dentro de una habitación cerrada con llave en la mansión que alquilaba en Londres, después de una fuerte discusión con su esposa, según trascendió durante una investigación judicial.

Joshua Pack, de 51 años, era codirector ejecutivo de Fortress, el gigante de inversiones dueño de marcas británicas como Majestic Wine, Poundstretcher, Punch Pubs y la cadena de cines Curzon, y se había mudado a Londres para supervisar la expansión regional de la compañía.

Durante la audiencia, un tribunal londinense escuchó que Pack y su esposa discutieron por unos pasajes de avión y que, en medio de la pelea, ambos amenazaron con quitarse la vida.

Sin embargo, la forense principal, la profesora Fiona Wilcox, afirmó que no podía concluir con certeza que la muerte hubiera sido un suicidio y consideró más probable que se tratara de un acto “impulsivo”.

open image in gallery Joshua Pack había estado casado con su esposa Jacqueline durante 28 años ( Triangle News )

El 29 de septiembre del año pasado, Pack fue hallado dentro de una habitación cerrada con llave en la mansión que alquilaba junto a Jacqueline, su esposa desde hacía 28 años, en el exclusivo barrio londinense de St John’s Wood.

Durante la investigación judicial, el tribunal forense del oeste de Londres escuchó que la familia se instaló temporalmente en esa propiedad mientras organizaba su mudanza definitiva desde Dallas, Texas, hacia Reino Unido.

El ejecutivo se preparaba para encabezar la expansión europea del fondo de inversiones, un proyecto que, según las estimaciones, podía duplicar el valor de la compañía hasta alcanzar los 100.000 millones de dólares.

En la audiencia del 5 de mayo también se leyó una declaración de Jacqueline Pack, quien contó que ambos discutieron la noche previa a la muerte de su esposo después de haber bebido a lo largo del día.

“Fuimos novios desde la secundaria”, señalaba el testimonio. “Josh era un católico devoto que trabajaba muchísimo para mantener a nuestra familia. Sus hijos eran lo más importante en su vida. Pero, como ocurre en cualquier matrimonio de muchos años, también había tensiones”.

Jacqueline recordó además que, en otra ocasión y después de una discusión, Pack se lanzó de manera “dramática” desde el balcón de un hotel en Suiza hacia la nieve.

open image in gallery La pareja había alquilado una casa en St John’s Wood, Londres, después de que la empresa de Pack lo enviara a Europa para liderar su expansión regional ( Google )

“Josh podía ser muy impulsivo”, declaró Jacqueline.

“Nos acabábamos de mudar de Estados Unidos a Londres y los dos estábamos bajo muchísimo estrés. La casa tenía problemas por todos lados, nada funcionaba bien y, además, Josh estaba completamente concentrado en un nuevo proyecto laboral que era muy importante para él”.

Según relató, el día anterior a su muerte ambos habían estado bebiendo y terminaron discutiendo por unos pasajes de avión. Pack planeaba regresar a Dallas el martes, aunque después decidió adelantar el viaje al lunes para volar junto a ella.

“Mientras volvíamos a casa, la asistente personal de Josh me mandó un mensaje diciendo que había un problema con la reserva”, contó. “Ahí empezó una discusión muy fuerte. Cuando llegamos, fui al baño para tranquilizarme y quitarme el maquillaje”.

“Al salir, vi a Josh acostado en la cama. Uno de sus ojos se veía mucho más oscuro que el otro. No parecía él mismo. Volvimos a discutir y empezamos a gritarnos. En un momento, Josh lanzó mi teléfono al otro lado de la habitación y comenzó a golpearse con él.”

Según su testimonio, después Pack fue hacia el armario, tomó un cuchillo y le gritó: “¡Clávamelo!”.

“Los dos dijimos que nos suicidaríamos. Ya había pasado antes durante otras peleas. Yo nunca hablaba en serio y jamás pensé que Josh sí lo hiciera”, afirmó.

Más tarde, Jacqueline decidió irse a dormir a otra habitación para intentar calmarse.

“No estaba preocupada por Josh. Ya habíamos tenido discusiones parecidas. Le mandé un mensaje y no respondió, pero eso tampoco me pareció extraño”, explicó.

open image in gallery La esposa de Pack declaró ante la investigación forense que él sufría de jet lag y estrés laboral ( Triangle News )

Cuando se despertó, Jacqueline no sabía si su esposo seguía en la casa. Intentó llamarlo, pero él no respondió.

Poco después, la asistente personal de Pack le informó que el ejecutivo ya había hecho el check-in para su vuelo de regreso a Dallas.

“Había una habitación en el piso de arriba que estaba cerrada con llave y nadie podía entrar”, relató. “Recibí un mensaje de la asistente de Josh diciendo que él ya había hecho el check-in para el vuelo”.

“Más tarde descubrí que la aerolínea lo había hecho automáticamente, pero en ese momento decidí ir directamente al aeropuerto”, explicó.

Antes de salir, Jacqueline dejó un mensaje en el chat grupal que compartían con el chofer, el personal de limpieza y otros empleados, pidiéndoles que entraran a la habitación cerrada.

“Les dije que derribaran la puerta si era necesario”, contó.

Mientras esperaba en el aeropuerto, recibió una llamada de una empleada doméstica.

“Le pregunté si Josh había muerto y me dijo que sí. Me derrumbé. Josh era mi mejor amigo y no creo que quisiera quitarse la vida”, declaró.

En los testimonios incorporados por la policía y leídos durante la audiencia, empleados de la casa aseguraron que escucharon a la pareja “discutir durante toda la noche” y “gritarse e insultarse” hasta la madrugada del domingo 28 de septiembre.

open image in gallery La pareja se había conocido en la secundaria, cuando él era una estrella del fútbol americano y ella animadora ( Triangle News )

Durante la audiencia, el tribunal escuchó que el último mensaje enviado desde el teléfono de Pack fue cerca de la medianoche y estaba relacionado con coordinar el horario para ir al aeropuerto a la mañana siguiente.

El lunes por la tarde, empleados de la casa intentaron ingresar a la habitación cerrada con llave. La puerta estaba trabada desde adentro y no existía otra llave disponible. Aunque llamaron a un cerrajero, tampoco logró abrirla.

Finalmente, alrededor de las 3 de la tarde, lograron entrar a través de un acceso conectado con un baño contiguo y encontraron el cuerpo del empresario.

El sargento detective Graham Alger, que acudió al lugar y revisó el teléfono celular de Pack, declaró ante la forense Fiona Wilcox que la policía no encontró “ninguna evidencia de participación de terceros” ni indicios de que el ejecutivo hubiera estado planeando quitarse la vida.

También se leyeron declaraciones que describían cómo el ama de llaves, el chofer y la asistente personal corrieron para impedir que Jacqueline Pack abordara el avión y llevarla de regreso a la casa.

Pack había nacido en Honolulu, Hawái, en 1972 y más tarde se instaló en Texas. Conoció a su esposa cuando ambos estaban en la escuela: él era jugador de fútbol americano y ella formaba parte del grupo de porristas.

open image in gallery Pack era codirector ejecutivo del gigante de inversiones Fortress, propietario de varias cadenas reconocidas en Reino Unido ( Triangle News )

Más adelante, Pack asistió a la Academia de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y dedicó parte de su vida a colaborar con organizaciones benéficas para veteranos. Quienes lo conocían lo describían como un padre afectuoso de cuatro hijos, líder scout y amante del snowboard y los viajes, al punto de llamar a su familia “The Pack of Six” (“La familia Pack de seis”).

“Tomé en cuenta sus antecedentes de conductas impulsivas, el desfase horario, el profundo enojo tras la discusión, la presión por el enorme desafío laboral que enfrentaba y el hecho de que había estado bebiendo”, explicó la forense ante el tribunal, donde además recordó que un hermano de Pack también se había suicidado.

En un comunicado oficial, Fortress expresó: “Lamentamos profundamente la pérdida de uno de los líderes más extraordinarios de nuestra compañía. Aun en medio del dolor, nuestro compromiso con los inversores sigue siendo absoluto”.

“Sabemos que la mejor manera de honrar el legado de Josh es continuar protegiendo el capital de nuestros inversores con la misma dedicación y disciplina que han definido a Fortress durante más de 25 años”, añadió la firma.

Si tú o alguien que conoces atraviesa una situación de crisis emocional o pensamientos suicidas, existen líneas de ayuda gratuitas y confidenciales disponibles las 24 horas.

En Estados Unidos, puedes llamar o enviar un mensaje al 988, o ingresar a 988lifeline.org para acceder al chat de la Línea de Prevención del Suicidio y Crisis. En Reino Unido e Irlanda, los Samaritanos ofrecen asistencia en el 116 123 o a través del correo jo@samaritans.org. En otros países, puedes encontrar ayuda local en www.befrienders.org.

Traducción de Leticia Zampedri