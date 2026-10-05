Crece la indignación en Bangkok ante lo que los críticos califican como inacción del gobierno frente a las graves inundaciones, mientras las autoridades advierten sobre nuevas lluvias torrenciales y el número de muertos en toda Tailandia asciende a 31.

El Ministerio del Interior informó el lunes que las inundaciones dejaron 31 muertos desde el 16 de septiembre, frente a los 23 registrados el martes anterior. Las víctimas se concentran en ocho provincias, con cuatro fallecidos en Bangkok, mientras cerca de 3,5 millones de personas continúan afectadas en todo el país, según el Departamento de Prevención y Mitigación de Desastres.

La situación podría agravarse en los próximos días. El Departamento Meteorológico advirtió sobre tormentas eléctricas, fuertes vientos y lluvias intensas en gran parte del norte de Tailandia entre el lunes y el miércoles, condiciones que aumentan el riesgo de inundaciones repentinas en las zonas bajas. También se esperan precipitaciones de intensas a muy intensas en sectores del centro, este y sur del país.

En Bangkok, en apenas tres días cayeron 320 mm de lluvia, casi el promedio de todo septiembre. Las precipitaciones desbordaron desagües y canales y provocaron las peores inundaciones de los últimos 15 años, que afectaron cerca de una décima parte de la ciudad, sobre todo en el este y el noreste.

En estas zonas, las más golpeadas, el agua tarda en retirarse y muchos residentes siguen atrapados en sus viviendas. Además, algunos edificios se quedaron sin agua corriente, electricidad ni alimentos frescos.

Una de las afectadas es Siraprapha Sangseeluem, de 24 años, quien llevaba cinco días atrapada en su edificio cuando declaró al South China Morning Post que el gobierno era “totalmente inútil”. Su automóvil, que había comprado menos de un mes antes, quedó bajo el agua después de que esperara hasta el amanecer para intentar trasladarlo a un centro comercial cercano.

“Me desperté a las 5:00 a. m., pero ya era demasiado tarde”, contó. “Ni siquiera había empezado a pagarlo y ya lo había perdido”.

Personas caminan por calles inundadas en el distrito de Bang Kapi, en Bangkok ( AFP/Getty )

El primer ministro Anutin Charnvirakul fue recibido con insultos el domingo cuando llegó a una zona residencial para repartir alimentos y agua entre los afectados, después de enfrentar reacciones similares en varios de los lugares que visitó la semana anterior. Según The Vibes, mientras su embarcación ingresaba al complejo, un hombre se acercó y le gritó: “¿Por qué has venido?”.

El descontento también adquirió un tono político. Bhumjaithai, el partido de Anutin, no obtuvo ningún escaño en las circunscripciones de Bangkok durante las elecciones generales de febrero y una de sus promesas de campaña terminó volviéndose en su contra: había asegurado que convertiría al país en “un lugar tan rico que no sabrás qué hacer con tu dinero”, una frase que manifestantes enfurecidos retomaron con sarcasmo al corear “Me siento tan rico” durante su visita.

Ante las críticas, Anutin reconoció el miércoles que la respuesta oficial fue insuficiente. “Sé que no estuvimos a la altura ni nos preparamos lo suficiente”, declaró a la prensa. “Aunque me hayan regañado y criticado, les aseguro que los escuché y no los estoy ignorando”.

Anutin, quien también ocupa el cargo de ministro del Interior, interrumpió una visita diplomática al Reino Unido para supervisar la respuesta a las inundaciones. Mientras tanto, legisladores de la oposición cuestionaron distintos aspectos de la gestión de la emergencia, desde la demora en emitir las alertas hasta la lentitud de las tareas de asistencia. El gobernador de Bangkok, Chadchart Sittipunt, también pidió disculpas por el retraso de las advertencias y la respuesta inicial.

En medio de las críticas, el gabinete tailandés aprobó la semana pasada un plan de 160.000 millones de baht para desviar las aguas de las inundaciones y reducir el riesgo para la capital. El proyecto contempla la construcción de un nuevo canal desde Chai Nat para desviar parte del agua antes de que llegue a Bangkok y aliviar la presión sobre el río Chao Phraya, una obra que tardaría unos ocho años en completarse.

Las inundaciones son las peores desde 2011, cuando algunas zonas de Bangkok permanecieron durante semanas bajo hasta dos metros de agua y decenas de personas murieron. La emergencia actual coincide además con un episodio de El Niño considerado especialmente intenso este año y que, según las previsiones citadas, podría fortalecerse hasta 2027.

Traducción de Leticia Zampedri