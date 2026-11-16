El primer ministro británico Andy Burnham declaró el lunes que ha llegado el momento de reconocer que el Brexit no ha dado resultados para el Reino Unido y que el país necesita una relación mucho más estrecha con la Unión Europea para combatir el creciente aislacionismo en todo el mundo.

Comparó el resultado de la separación del Reino Unido y la Unión Europea, resultado de un referéndum en 2016, con el cuento de hadas de Hans Christian Andersen “El traje nuevo del emperador”, en el que nadie está dispuesto a decirle al gobernante que, en realidad, está desnudo.

“Bueno, yo trato de decir las cosas tal como las veo", declaró Burnham en un discurso sobre política exterior en el banquete del Lord Mayor, en el distrito financiero de Londres. "El Brexit que nos dieron no ha funcionado. Hemos perdido más de lo que ganamos”.

En un intento por poner punto final a una década de turbulencia política que lo ha convertido en el séptimo primer ministro de Reino Unido desde 2016, Burnham sostuvo que su país estaba de regreso en el escenario mundial. Argumentó que está bien posicionado para liderar en una era de renovada cooperación internacional debido a su experiencia desde 2016.

“El Brexit fue la primera ficha de dominó en caer en un movimiento global hacia más aislacionismo y proteccionismo”, señaló. “Era exactamente lo que querían nuestros enemigos. Rusia quería desunión dentro de la OTAN y una Europa más débil”.

Burnham habló antes de una cumbre Reino Unido-UE a celebrarse el viernes en Bruselas, un paso fundamental en su promesa de restablecer relaciones con el bloque de 27 naciones, una década después del referéndum de salida y seis años después de que se concretó el movimiento en 2020.

Se tiene previsto que la cumbre selle un acuerdo comercial para alimentos y bebidas, pactos en materia de energía y comercio de emisiones, y un plan para permitir que los jóvenes trabajen por períodos limitados en Reino Unido y la UE.

Burnham argumentó que no se ha cumplido la promesa de la campaña a favor del Brexit de que el Reino Unido “recuperaría el control” de sus fronteras, sus leyes y su economía. El comercio con los países de la UE ha caído significativamente, y las estimaciones del daño económico oscilan entre el 4% y el 8% del producto interno bruto del Reino Unido, indicó.

La mayoría de los economistas coincide en que el Brexit ha perjudicado a la economía británica, pero los políticos británicos se han mostrado cautelosos a la hora de reabrir un doloroso debate.

Burnham no. Aseguró que, poco después de la cumbre, abrirá una conversación nacional sobre la relación a largo plazo de Reino Unido con el bloque. Su portavoz, Tom Wells, afirmó el lunes que “no se está partiendo de ninguna suposición” y que “el pueblo británico será quien dicte cualquier resultado”.

Hasta las próximas elecciones nacionales, Burnham sigue atado al compromiso de Keir Starmer —a quien reemplazó como líder del centroizquierdista Partido Laborista y primer ministro— de no reincorporarse a la unión aduanera del bloque ni al mercado único para bienes, servicios y trabajadores.

Dejar de lado ese compromiso reavivaría un tema que dividió al país: la votación del referéndum fue de 52% a favor de salir de la UE y 48% a favor de permanecer.

El ex primer ministro conservador Boris Johnson, partidario del Brexit, dijo que si Burnham intenta llevar al Reino Unido de regreso a la UE, “la gente se dará cuenta de lo que está pasando. No lo querrán, y no tendrá éxito”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.