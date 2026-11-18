Un sistema de tormentas de lento desplazamiento arrojó fuertes lluvias que llevaron a una declaración de emergencia el miércoles en el sur de Florida, donde el techo de una sinagoga se derrumbó y algunos carros quedaron sumergidos en las calles, informaron las autoridades.

En la Costa Oeste, las fuertes lluvias y los vientos intensos interrumpieron operaciones en el aeropuerto de San Francisco, así como el servicio de ferris, e inundaron carreteras en el condado Napa y otras zonas vinícolas al norte de la ciudad.

Cifras preliminares para Florida mostraban que cayeron 39 centímetros (15,3 pulgadas ) de lluvia en un periodo de 24 horas que terminó el miércoles en partes del condado Broward, indicó el Servicio Meteorológico Nacional.

La amenaza se prolongará hasta el viernes a lo largo de la costa atlántica de Florida, con posibles acumulados adicionales de hasta 30 centímetros (12 pulgadas) de lluvia, indicó el servicio meteorológico.

La División de Manejo de Emergencias de Florida indicó en un aviso la noche del martes que cantidades de lluvia “potencialmente catastróficas” podrían provocar inundaciones repentinas, peligrosas corrientes de resaca y una erosión menor en las playas debido al fuerte oleaje.

Además de todo eso, antes del feriado de Acción de Gracias, se prevé que se forme un sistema de baja presión cerca del norte de las Bahamas. Podría convertirse en una tormenta subtropical o tropical sobre partes de las costas del sureste y del Atlántico medio hasta comienzos de la próxima semana, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.

Garcia explicó que el ciclo natural de calentamiento llamado El Niño ha alterado la temporada seca típica de Florida, que va de octubre a mayo. El Niño está “ayudando a traer estos sistemas de baja presión hacia el sureste de Estados Unidos, lo que a su vez está provocando estos episodios de precipitaciones intensas”, señaló.

Alcalde de Florida califica el diluvio como “históricamente significativo”

En Florida, la ciudad de Hollywood declaró estado de emergencia el miércoles, y el alcalde Josh Levy instó a los automovilistas a mantenerse fuera de las calles y evitar viajes innecesarios. Tramos de la autopista Florida Turnpike y de la Interestatal 95 en Hollywood fueron cerrados debido al nivel del agua y a vehículos varados.

La ciudad informó que recibió más de 300 llamadas que solicitaban servicios durante la noche.

“Es un episodio de lluvias históricamente significativo en la ciudad”, indicó Levy.

Algunos residentes se quejaron de que automovilistas que conducían demasiado rápido provocaban olas que empujaban agua hacia sus viviendas, comentó.

Las lluvias intensas hicieron que se derrumbara el techo del Temple Sinai en Hollywood. No se reportaron heridos.

La mayor cantidad de lluvia se registró en Plantation, donde la residente Jade Jaime dijo que la tormenta simplemente siguió todo el día “y luego, para cuando nos fuimos a dormir por la noche, todavía estaba cayendo a cántaros como si nunca fuera a terminar”.

En Fort Lauderdale, los 14,5 centímetros (5,72 pulgadas) de lluvia que cayeron en un aguacero que terminó temprano el miércoles rompieron el récord diario de 4,5 centímetros (1,8 pulgadas) establecido en 1959, señaló Garcia.

En el norte de Florida, se emitió una advertencia por inundaciones menores a lo largo del río St. Johns.

California enfrenta múltiples preocupaciones meteorológicas

El Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles emitió una advertencia de evacuación el miércoles para las zonas de Palisades, Hurst y Sunset, ya que existía riesgo de flujos de escombros a medida que se acerca una tormenta. La advertencia estará vigente desde la tarde del miércoles hasta la mañana del viernes.

En San Francisco, zonas a lo largo de Embarcadero se inundaron la mañana del miércoles mientras las olas rompían sobre barricadas instaladas recientemente para evitar inundaciones cerca del Ferry Building, un emblemático sitio frente al mar. Funcionarios cancelaron varios ferris que salían de la ciudad debido a la tormenta.

Varias autopistas quedaron bloqueadas por inundaciones o escombros en los condados Napa, Marin, San Mateo y Santa Clara, según el Departamento de Transporte de California y la Patrulla de Caminos de California.

Se esperaba que la lluvia intensa que comenzó a caer al norte de San Francisco se extendiera hacia el sur hasta la Costa Central más tarde el miércoles, indicó el servicio meteorológico.

Se pronosticaban ráfagas de viento de hasta 80 km/h (50 mph) para el East Bay de San Francisco y de hasta 113 km/h (70 mph) para el paso de Altamont, que conecta las autopistas del Área de la Bahía con la I-5 en el Valle Central.

Se pronosticaron acumulaciones de nieve de hasta 1,2 metros (4 pies) hasta el viernes en las zonas más altas de las montañas de Sierra Nevada.

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Raby informó desde Charleston, Virginia Occidental. La periodista de The Associated Press Olga R. Rodriguez en San Francisco contribuyó a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.