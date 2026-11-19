Japón e India acordaron reforzar su cooperación militar y en la industria armamentística, lo que incluye permitir que tropas japonesas realicen entrenamiento en campos de tiro indios durante ejercicios conjuntos, mientras sus ministros de Defensa y de Exteriores se reunían el jueves en Tokio.

El ministro de Defensa japonés, Shinjiro Koizumi, y el ministro de Exteriores, Toshimitsu Motegi, se reunieron con sus homólogos indios, Rajnath Singh y S. Jaishankar, en el encuentro “dos más dos” en Tokio.

Las dos potencias asiáticas han estado profundizando rápidamente sus vínculos de seguridad, defensa y economía en los últimos años, en medio de una creciente tensión e incertidumbre en la región. India y Japón también forman parte del grupo Quad junto con Estados Unidos y Australia, que busca contrarrestar la influencia de China.

“A través de nuestra cooperación, esperamos servir como el ancla para la región del Indo-Pacífico”, declaró Motegi en una conferencia de prensa conjunta tras las conversaciones.

Esta cooperación industrial en defensa avanzará bajo el marco de “diseñar con Japón, fabricar en India”, señaló Singh.

Como nación insular con espacio limitado para realizar de forma segura pruebas y entrenamiento con misiles, Japón necesita socios de defensa que puedan proporcionar instalaciones para que sus fuerzas armadas practiquen ejercicios con fuego real, esenciales para mejorar su capacidad misilística. Japón alcanzó este año un acuerdo similar con Australia.

Japón ha estado reforzando sus defensas en su región suroccidental para disuadir la creciente actividad militar de China y este año comenzó a desplegar misiles de largo alcance, incluidos misiles Tipo-12 tierra-mar movilizados en Kumamoto, en la isla principal del sur.

Japón también ha relajado de manera significativa en los últimos años sus principios pacifistas de posguerra y levantó la prohibición de exportar armas letales como parte de sus estrategias de seguridad, defensa y crecimiento económico.

El jueves, los cuatro ministros acordaron impulsar la cooperación en equipos y tecnología de defensa y acelerar las negociaciones para lograr la transferencia a India de la antena de radio naval japonesa UNICORN.

Reafirmaron la profundización de la cooperación en una serie de ámbitos, entre ellos la seguridad aérea y marítima, el intercambio de información, las operaciones de búsqueda y rescate, la construcción naval y la inteligencia artificial, según un comunicado conjunto de los ministros tras las conversaciones.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.