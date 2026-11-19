Un incendio nocturno en la casa ancestral del exlíder interino de Bangladesh y Nobel de la Paz Muhammad Yunus, parecía haber sido provocado, informó la policía, mientras las oleadas de violencia y daños aumentan tras la declaración de la derrocada ex primera ministra de que planea regresar.

El fuego se registró antes de la medianoche del miércoles en la vivienda de Yunus, quien se desempeñó como líder interino del país durante 18 meses tras un levantamiento multitudinario que llevó a la renuncia de Sheikh Hasina, a quien los militares sacaron del país en avión el 5 de agosto de 2024.

Una patrulla policial detectó el fuego en una habitación abandonada de la planta baja de la casa en Chattogram y apagó de inmediato las llamas, declaró el jueves a la prensa local el inspector de policía Mozammel Haque. Las autoridades investigan el incidente y no ofreció más detalles.

El posible incendio provocado ocurre en medio de las persistentes tensiones políticas tras el anuncio de Hasina de que en diciembre pondrá fin a su exilio en India. En una entrevista con The Associated Press a principios de mes, Hasina manifestó que ni siquiera la muerte puede impedirle regresar a Bangladesh.

La exmandataria ha solicitado un pasaporte y una tarjeta nacional de identidad para facilitar su regreso, pero el gobernante Partido Nacionalista de Bangladesh (BNP, por sus siglas en inglés) , encabezado por el primer ministro Tarique Rahman, insiste en que no recibirá los documentos y en que India debe entregarla en virtud de un tratado de extradición.

La policía y dirigentes del BNP culparon a los partidarios de Hasina de intentar crear una anarquía antes de su regreso previsto. En las últimas semanas se han registrado explosiones de bombas caseras, incendios provocados y cortes de carretera en la capital, Daca, y en otros puntos del país.

Levantamiento multitudinario llevó a Hasina al exilio

Yunus gobernó hasta febrero, cuando su ejecutivo interino entregó el poder a un gobierno electo con Rahman al frente. Se le había asignado el liderazgo temporal del país tras un levantamiento masivo encabezado por estudiantes que puso fin a los 15 años de Hasina en el poder.

Hasina fue condenada a muerte por crímenes de lesa humanidad relacionados con el deceso de cientos de manifestantes durante el levantamiento. Su partido, Liga Awami de Bangladesh, fue ilegalizado por el gobierno de Yunus.

Tanto la administración de Yunus como la de Rahman solicitaron a India la extradición de la exmandataria. Nueva Delhi no respondió a las peticiones.

Rahman pidió el miércoles a las “fuerzas democráticas” que se mantengan unidas para impedir que el partido de Hasina regrese a la política nacional.

Tensiones relacionadas con el regreso previsto de Hasina

En las últimas semanas se reportaron protestas de partidarios de Hasina y actos violentos en al menos 22 distritos en todo el país. Al menos dos simpatizantes del BNP murieron el miércoles en un enfrentamiento con seguidores de Hasina en el distrito suroccidental de Narail, según la policía y la prensa local.

El Banco Grameen, una agencia de microcréditos fundada por Yunus con la que compartió el Nobel, también ha sido objeto de ataques. La institución indicó en un comunicado el martes que al menos de sus 22 sucursales fueron blanco de ataques incendiarios y vandalismo entre el 10 y el 17 de noviembre.

En la vivienda ancestral de Hasina en el distrito de Gopalganj, los manifestantes han bloqueado con regularidad las autopistas que conducen al puente más largo del país, que conecta Dhaka con las regiones suroccidental y meridional. Recientemente, los inconformes prendieron fuego a una comisaría y se enfrentaron repetidamente con agentes de seguridad. Cientos de fuerzas paramilitares fronterizas permanecían desplegadas en el distrito para mantener el orden.

En Daca, la policía arrestó el martes al exalcalde Mohammad Sayeed Khokon, partidario de Hasina. El miércoles apresó a Nurul Islam Nahid, aliado y exministro del gobierno de la mandataria.

El principal periódico en inglés del país, Daily Star, reportó que las casas de Dipu Moni y Sujit Roy Nandy, que formaron parte del gobierno de Hasina y de su partido, fueron incendiadas el miércoles.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.