Incendio forestal destruye unas 230 viviendas en comunidad indígena de Canadá, dicen autoridades

Un incendio forestal de rápida propagación destruyó unas 230 viviendas en una comunidad indígena del oeste de Canadá, informaron autoridades el martes, lo que lo convierte en uno de los incendios más destructivos del país en los últimos años.

Dan Wilson, jefe de la Banda India Okanagan, indicó que el incendio forestal de Bradley Creek devastó gran parte de la reserva cerca de Vernon, a unos 440 kilómetros (275 millas) al noreste de Vancouver.

“Fue difícil reconocer mi comunidad desde el aire, sin todas las estructuras y el bosque”, dijo Wilson tras inspeccionar la zona en helicóptero.

La destrucción figura entre los peores incendios forestales recientes de Canadá. Un incendio ocurrido en 2024 en Jasper, Alberta, destruyó unas 350 viviendas, mientras que el incendio de McDougall Creek de 2023, también en la región de Okanagan, en Columbia Británica, destruyó unas 200 viviendas.

Canadá ha enfrentado temporadas de incendios forestales cada vez más destructivas en los últimos años, y el humo de los siniestros se ha extendido repetidamente por América del Norte y ha provocado alertas generalizadas sobre la calidad del aire.

Wilson calificó la devastación de “surrealista” y dijo que fue uno de los días más oscuros en la historia de la banda. El incendio se desató a última hora del viernes y fue impulsado por ráfagas de viento de hasta 115 kilómetros (71 millas) por hora.

“El fuego se propagó tan rápido que algunos de nuestros miembros solo tuvieron cinco minutos para evacuar”, señaló.

Wilson indicó que los equipos de extinción aérea ayudaron a salvar infraestructura crítica, como un centro de cuidado infantil y una escuela recién construida, al arrojar agua repetidamente sobre la zona.

Entre quienes se vieron obligados a huir estaban Louis y Shorty Fred, quienes contaron que escaparon el sábado con las llamas pisándoles los talones.

“He vivido aquí toda mi vida y, de verdad, nunca había visto algo así”, afirmó Louis Fred. “Incluso 2021 fue malo. Fue enorme. Pero el viento no era nada comparado con este”.

Unas 8.000 personas han sido evacuadas en toda Columbia Británica, informó la ministra de Gestión de Emergencias, Kelly Greene. El martes había 37 órdenes de evacuación, con condiciones que cambiaban hora a hora.

El Servicio de Incendios Forestales de Columbia Británica indicó que unos 120 incendios forestales ardían en toda la provincia, cerca de 50 de ellos fuera de control. Además de Bradley Creek, ardían grandes fuegos cerca de las comunidades de Boston Bar, Clinton y Kimberley.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.