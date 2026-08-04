EEUU cerrará 5 consulados pequeños en África, Asia y el hemisferio occidental

La administración Trump informó al Congreso que tiene la intención de cerrar cinco embajadas, consulados y otras misiones diplomáticas de Estados Unidos en África, Asia y el hemisferio occidental, incluso mientras avanza con planes para reabrir puestos en Libia y Siria y ha reabierto la embajada en Venezuela, después de un prolongado cierre.

En avisos separados enviados a los legisladores a última hora de la semana pasada, el Departamento de Estado indicó que cerrará la embajada de Estados Unidos en la isla caribeña de Granada; los consulados en Nagoya, Japón, y Medan, Indonesia; el Puesto de Presencia Estadounidense en Winnipeg, Canadá; y una oficina de la embajada en Douala, Camerún.

Se espera que los cierres ahorren al gobierno aproximadamente 4,4 millones de dólares al año, según los avisos obtenidos por The Associated Press. Las misiones que se cerrarán emplean a muy pocas personas en comparación con otras.

La embajada en St. George’s, Granada, y el consulado en Nagoya tienen cada uno un solo empleado estadounidense y cinco empleados locales. El consulado en Medan cuenta con cuatro empleados de Estados Unidos contratados directamente y 47 empleados locales. El puesto en Winnipeg tiene solo dos empleados locales, y la oficina de la embajada en Douala tiene solo 14 empleados locales.

El Departamento de Estado anunció planes a principios de este año para cerrar de forma permanente el consulado de Estados Unidos en Peshawar, Pakistán, que era la misión diplomática más cercana a Afganistán desde que las tropas estadounidenses se retiraron en 2021.

Estas medidas se producen mientras el departamento avanza para agilizar sus operaciones dentro y fuera del país, al tiempo que invierte millones de dólares en reabrir las embajadas en Caracas; Damasco, Siria; y Trípoli, Libia; con el fin de restablecer la presencia diplomática formal de Estados Unidos tras el derrocamiento de autócratas que gobernaron durante largo tiempo en esos países.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.