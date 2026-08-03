Dos ancianos mueren mientras la ola de calor récord en Corea del Sur avanza hacia Seúl

El calor extremo causó la muerte de dos adultos mayores en Corea del Sur durante el fin de semana, lo que elevó a al menos 16 el número de fallecidos por la actual ola de calor.

Los hombres murieron mientras trabajaban al aire libre el domingo, en momentos en que la ola de calor avanzaba hacia el norte y el oeste del país. Ahora, las altas temperaturas se desplazan hacia Seúl, donde se espera que los termómetros alcancen los 38 °C.

Uno de los fallecidos, un hombre de unos 80 años, fue encontrado inconsciente dentro de un invernadero en Gimpo, una ciudad al oeste de Seúl, alrededor de las 17:00 (hora local), y murió antes de que llegaran los servicios de emergencia, según informaron las autoridades. El otro perdió la vida en circunstancias similares en la ciudad portuaria de Busan, en el sur del país.

La policía cree que ambas muertes estuvieron relacionadas con el calor, aunque la investigación continúa.

La Agencia de Control y Prevención de Enfermedades de Corea registró alrededor de 1.900 casos de enfermedades relacionadas con el calor entre mediados de mayo y el domingo, una cifra inferior a los cerca de 2.800 reportados durante el mismo período del año pasado. Sin embargo, las autoridades prevén que los casos aumenten mientras persistan las altas temperaturas.

Las zonas rurales concentraron más de la mitad de las muertes registradas hasta finales de julio. Muchos de los afectados enfermaban mientras trabajaban en invernaderos, arrozales y campos.

Ahora, el calor extremo avanza hacia el oeste del país, la región más poblada, donde vive cerca de la mitad de los 51 millones de habitantes de Corea del Sur, incluida Seúl y su área metropolitana. Se esperaba que la capital alcanzara los 37 °C el lunes, más de dos grados por encima de la máxima registrada el domingo, mientras que en algunos sectores del área metropolitana las temperaturas superarían los 38 °C. Según los meteorólogos, esto ocurre porque los vientos del este cruzan la cordillera de Taebaek y se calientan al descender por la vertiente occidental.

Hasta ahora, la ola de calor más intensa se ha concentrado en el sureste del país. Yangsan, una ciudad de unos 350.000 habitantes en la provincia de Gyeongsang del Sur, alcanzó los 42,5 °C a la 1:26 p. m. del domingo, la temperatura más alta registrada en Corea del Sur desde que existen registros, hace más de un siglo, según la Administración Meteorológica de Corea. Como referencia, el récord de temperatura del Reino Unido, establecido en Coningsby, Lincolnshire, en julio de 2022, es de 40,3 °C.

Yangsan ya había batido el récord nacional el sábado, con 41,6 °C, y volvió a superarlo al día siguiente. La ciudad también registró temperaturas superiores a los 40 °C durante cinco días consecutivos. Según los meteorólogos, su ubicación en una cuenca rodeada de montañas favorece la acumulación de aire caliente y dificulta su circulación, lo que intensificó aún más las altas temperaturas en la zona.

Las personas se refrescan frente a ventiladores durante una ola de calor en Seúl ( Reuters )

El calor extremo también se extiende a Corea del Norte. La agencia estatal KCNA informó que se pronostican temperaturas máximas de entre 35 °C y 40 °C en Pyongyang y en las provincias septentrionales de Phyongan y Jagang.

En la capital, las temperaturas nocturnas no han bajado de los 25 °C desde el lunes pasado. Por ello, el Rodong Sinmun, periódico del gobernante Partido de los Trabajadores, recomendó a la población evitar salir durante las horas de mayor calor y aconsejó a los agricultores proteger sus cultivos de las altas temperaturas y la humedad.

En Corea del Sur, la agencia meteorológica emitió su alerta máxima por calor extremo para el este de Gwangju y para las ciudades de Boseong, Yeosu, Gwangyang, Suncheon y Gokseong, en la provincia de Jeolla del Sur, en el suroeste del país.

Esta alerta, implementada este año, se activa cuando se prevé que una zona alcance una temperatura del aire de 39 °C o una temperatura percibida de 38 °C durante un día. Más de 20 localidades permanecían bajo este nivel de alerta el domingo.

“Siempre que sea posible, la población debería suspender todas las actividades y trabajos al aire libre que no sean esenciales, y trasladarse a lugares frescos, como zonas de sombra, refugios climáticos o espacios con aire acondicionado, para descansar y mantenerse hidratada”, declaró un funcionario de la agencia al diario Korea JoongAng Daily.

La primera ministra, Han Seong Sook, ordenó movilizar todos los recursos disponibles para mitigar los efectos de la ola de calor y la sequía. Al mismo tiempo, el Gobierno elevó la alerta por calor extremo al segundo nivel más alto y destinó fondos a las labores de emergencia.

Las autoridades energéticas también comenzaron a monitorear de forma extraordinaria la oferta y la demanda de electricidad. Se prevé que el consumo alcance un nivel récord a finales de agosto debido al mayor uso de los sistemas de aire acondicionado.

Seúl abrió más refugios para que la población pueda resguardarse del calor y comenzó a distribuir agua y sombrillas, mientras que Yangsan amplió la fumigación de las calles.

Los embalses de la provincia de Gyeongsang del Sur se encuentran al 40 % de su capacidad. Al menos dos de ellos, ambos ubicados en la ciudad de Miryang, están casi vacíos y ya no pueden abastecer de agua a las explotaciones agrícolas.

Los meteorólogos señalaron que las lluvias dispersas previstas para el martes podrían aliviar el calor en las zonas del sur. Sin embargo, las temperaturas máximas seguirían rondando los 37 °C y la humedad podría elevar aún más la sensación térmica después de las precipitaciones.

El calor extremo también ha afectado a gran parte del este de Asia. El mes pasado, Japón registró su primer “día de calor extremo”, luego de que tres ciudades superaran los 40 °C, apenas unas semanas después de que la agencia meteorológica introdujera ese término para alertar a la población sobre temperaturas peligrosas.

La denominación “día de calor extremo”, conocida en japonés como kokushobi, fue creada en abril para cualquier jornada en la que la temperatura alcance los 40 °C.

Mientras tanto, el tifón Dolphin, la decimotercera tormenta con nombre de la temporada, se encontraba el lunes por la mañana a unos 1.520 kilómetros al este de Okinawa. Avanzaba hacia el oeste-noroeste a 18 km/h, con vientos máximos sostenidos de 169 km/h, y se prevé que pase cerca de Okinawa el viernes.

Si mantiene su trayectoria hacia China, el tifón intensificará los vientos del este que alimentan la actual ola de calor. En cambio, si gira hacia el norte, en dirección a Corea, podría aliviar las altas temperaturas, aunque también aumentaría el riesgo de daños asociados a la tormenta.

Traducción de Leticia Zampedri