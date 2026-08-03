WestJet alcanza acuerdo con auxiliares de vuelo para poner fin a huelga

La segunda aerolínea más grande de Canadá, WestJet, ha aceptado un acuerdo provisional con los auxiliares de vuelo para poner fin a una huelga que provocó cientos de cancelaciones y dejó a miles de pasajeros varados durante el fin de semana.

El sindicato que representa a los auxiliares de vuelo informó el lunes que, si el acuerdo se ratifica, se reconocerá el trabajo que los auxiliares de vuelo realizan en tierra antes del despegue.

El sindicato, CUPE 8125, indicó que los auxiliares de vuelo regresarán al trabajo ahora que la huelga ha terminado. El acuerdo provisional aún debe someterse a votación para su ratificación.

WestJet canceló 495 vuelos el domingo, lo que trastocó los planes de viaje en Canadá en medio de un largo fin de semana festivo.

Un tema clave en la disputa era cómo debía pagarse a los auxiliares de vuelo por las tareas realizadas mientras todavía estaban en tierra. El sindicato sostuvo que parte de ese trabajo no estaba siendo compensado, mientras que la empresa afirmó que el personal sí recibía compensación, explicando que era un sistema de “hora crédito” en lugar de una tarifa por hora.

“Este acuerdo provisional representa un avance significativo", declaró en un comunicado Alia Hussain, la presidenta de CUPE 8125. "Evoluciona el sistema de crédito de vuelo al reconocer más del trabajo que la tripulación de cabina debe realizar y con aumentos generales en la compensación por ese trabajo”.

El Sindicato Canadiense de Empleados Públicos representa a los 4.400 tripulantes de cabina de la aerolínea.

El acuerdo llega después de que 250.000 vuelos fueron cancelados, según WestJet. Algunos tuvieron dificultades para encontrar alojamiento mientras estaban varados lejos de casa, y otros no pudieron reprogramar sus vuelos.

“Nos complace haber alcanzado un acuerdo provisional que refleja el arduo trabajo y la profesionalidad de nuestra tripulación de cabina", indicó en un comunicado el director ejecutivo de WestJet, Alexis von Hoensbroech.

"Sabemos que esta interrupción ha sido frustrante para nuestros pasajeros y para los empleados de WestJet, y lo lamentamos. Nuestros equipos están trabajando intensamente para restablecer el servicio y poner a nuestros pasajeros en camino hacia sus destinos lo más rápido posible, y agradecemos la paciencia de todos mientras volvemos a la normalidad”.

Antes de que comenzara la huelga, WestJet había presentado una propuesta que incluía un aumento salarial del 13% en octubre, incrementos del 2,5% cada enero durante los próximos tres años, el pago retroactivo de salarios hasta el enero pasado, pago adicional por todas las horas trabajadas y mejoras en otros beneficios, según WestJet. Hussain había dicho que, aunque los negociadores intentaron hasta el último minuto lograr un acuerdo justo, lo que propuso la aerolínea no era suficiente.

Hussain señaló en una conferencia de prensa en Calgary el lunes que el acuerdo propuesto sí aborda el tema de las tareas realizadas en tierra.

El verano pasado, los auxiliares de vuelo de Air Canada, la mayor aerolínea del país, también se fueron a huelga debido en parte al mismo tema del trabajo en tierra no remunerado, dejando varados a más de 100.000 viajeros. Ese paro laboral duró tres días antes de que las partes llegaran a un acuerdo.

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Contribuyeron a esta nota los corresponsales Jim Morris y Michelle Chapman.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.