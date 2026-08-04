Imágenes satelitales muestran que derrame de un petrolero varado frente a Omán se expande velozmente

Un derrame de petróleo causado por una fuga en un buque sancionado por Reino Unido y varado durante semanas frente a Omán, parece estar expandiéndose de forma drástica, alcanzando costas y extendiéndose mar adentro, según expertos e imágenes satelitales revisadas por The Associated Press.

Greenpeace Alemania señaló en un comunicado que, en varias imágenes satelitales obtenidas el día anterior, se observa que el derrame ahora cubre unos 150 kilómetros cuadrados (58 millas cuadradas) y afecta grandes tramos de la isla Qibliyah, frente a Dhofar, la mayor provincia de Omán.

En comparación con las imágenes satelitales obtenidas una semana antes, “se trata de un aumento drástico”, manifestó Nina Noelle, de Greenpeace Alemania, quien indicó que claramente se está derramando una gran cantidad de crudo. La semana pasada, se calculó que la superficie del derrame era de 20 kilómetros cuadrados (8 millas cuadradas). No se sabe cuál es la causa del aumento de la fuga.

Las imágenes del domingo mostraron una mancha de petróleo extendiéndose hacia el noreste, proveniente del petrolero Suezmax Caroline Bezengi, de 274 metros (899 pies), sancionado por Reino Unido por transportar petróleo originario de Rusia.

La zona afectada forma parte de la reserva del mar Arábigo, un área marina protegida que alberga fauna silvestre, incluidos petreles en peligro de extinción y la rara ballena jorobada del mar Arábigo.

Wim Zwijnenburg, experto ambiental de PAX, una organización holandesa centrada en los conflictos y el medio ambiente, explicó que la mancha es una capa delgada de petróleo que a menudo se evapora dependiendo del tipo de crudo y de las condiciones meteorológicas. Añadió que varios parches negros y espesos de petróleo llegaron a las costas sur y oeste de la isla.

Zwijnenburg indicó que la mancha de petróleo parece tener unos 90 kilómetros (56 millas) de longitud, casi el doble que hace una semana.

Calculó que el petrolero transportaba más de 800.000 barriles de crudo.

El petrolero está varado desde junio, según dos medios especializados en noticias marítimas y de transporte, que informaron que la tripulación reportó una explosión a bordo en ese momento. La AP no pudo confirmar de manera independiente esos reportes.

El gobierno de Reino Unido afirmó, en su decisión de sancionar al buque, que “ha estado o es probable que esté involucrado en una actividad cuyo objetivo o efecto es desestabilizar a Ucrania” o apoyar al gobierno ruso. El petrolero, con bandera de Camerún, también está sancionado por la Unión Europea, Canadá y Suiza.

SynMax Maritime, una empresa de seguimiento de datos geoespaciales, dijo anteriormente en X que obtuvo imágenes en mayo que mostraban al petrolero en el puerto ruso de Novorossiysk, en el mar Negro, antes de su viaje más reciente.

“Esta dramática expansión (del derrame de petróleo) subraya la grave y continua amenaza ambiental que representa el buque varado y ejemplifica los peligros asociados con las prácticas de la flota fantasma de Rusia”, afirmó Greenpeace Alemania en su comunicado.

No se sabe hacia dónde se dirigía el barco cuando encalló frente a Omán.

El Ministerio de Transporte, Comunicaciones y Tecnología de la Información de Omán había ordenado a los propietarios del barco que lo retiraran, junto con su carga, a más tardar el 23 de julio, según el medio omaní Muscat Daily. Se ignora si los propietarios respondieron.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.