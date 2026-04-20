Google niega implicación en caso de sobornos por Chromebooks en Indonesia

Exdirectivos de Google negaron el lunes la participación de la empresa en un enorme proyecto de adquisiciones del Ministerio de Educación de Indonesia que, según los fiscales, causó pérdidas estatales por 125 millones de dólares.

Las autoridades arrestaron en septiembre a Nadiem Anwar Makarim, de 41 años, cofundador de la empresa indonesia de transporte y pagos Gojek, como exministro de Educación, tras una investigación sobre la presunta corrupción vinculada a la compra de computadoras portátiles Chromebook.

Scott Beaumont, expresidente de Google Asia Pacific entre 2019 y 2014; Caesar Sengupta, exgerente general y vicepresidente entre 2018 y 2021 y William Florence, exejecutivo, declararon el lunes ante el Tribunal Anticorrupción de Yakarta por Zoom.

La adquisición de las computadoras portátiles formaba parte de la digitalización de las escuelas por parte del gobierno.

Makarim, quien fue ministro de Educación entre 2019 y 2024, presuntamente favoreció las Chromebook de Google pese a que un equipo de investigación del ministerio se negó a recomendar ese modelo de portátil por su ineficacia en regiones sin acceso a internet.

Los fiscales sostienen que Makarim abusó de su autoridad al orientar la compra a nivel nacional en 2020-2021 “enteramente por intereses empresariales personales”. Indicaron que presionó a Google para que invirtiera en PT Aplikasi Karya Anak Bangsa, conocida como PT AKAB, la empresa matriz de Gojek.

La compra de más de 1,2 millones de Chromebooks buscaba reforzar el dominio de Google en el sector educativo de Indonesia. El programa estuvo vinculado a inversiones de Google por unos 787 millones de dólares en PT AKAB a través de Google Asia Pacific, afirmó el fiscal principal Muhammad Fadli Paramajeng.

Según los fiscales, Makarim recibió alrededor de 809.000 millones de rupias (48,2 millones de dólares) en relación con el programa.

Beaumont negó la acusación.

“No hubo ninguna conexión entre la inversión de Google en GoTo y ninguna de las conversaciones con el Ministerio de Educación”, dijo Beaumont al panel de tres jueces. La Gojek de Makarim se fusionó con la mayor empresa de comercio electrónico del país, Tokopedia, para formar el Grupo GoTo en 2021.

Sengupta también negó los cargos.

Google ha señalado previamente que las Chromebooks están diseñadas para las realidades del aula, incluidas las de zonas remotas. Aunque están optimizadas para la nube, pueden usarse sin conexión. También indicó que Google concede licencias de software y no dicta el precio de las Chromebook.

Makarim, graduado de la Universidad de Harvard, cofundó Gojek en 2009 y permaneció allí hasta 2019, cuando la empresa estaba valorada en más de 10.000 millones de dólares. Renunció para incorporarse al gabinete del expresidente de Indonesia Joko Widodo.

Los fiscales alegan que su renuncia a PT AKAB y a Gojek fue un “ocultamiento estratégico” para encubrir conflictos de interés, mientras Makarim nombraba a colaboradores cercanos como directores y “beneficiarios finales”, lo que le permitió mantener un control indirecto sobre las decisiones de la empresa.

Se enfrenta a una posible condena de cadena perpetua.

Makarim ya había negado cualquier irregularidad, al afirmar que no recibió personalmente fondos de la compra de Chromebooks ni de servicios relacionados.

Los abogados de Makarim argumentaron que se desvinculó de PT AKAB al asumir el cargo, que su patrimonio cayó más de un 50% durante su mandato y que las decisiones de compra las tomaron equipos técnicos y funcionarios, no el ministro.

El veredicto podría conocerse tan pronto como este mes. Dos exfuncionarios del Ministerio de Educación y un exconsultor tecnológico también fueron acusados en el caso, mientras que otro miembro del personal sigue prófugo.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.