Tras sufrir un derrame, un pianista surcoreano se reinventa como intérprete a una sola mano

Después de que un derrame cerebral le provocó una parálisis en el lado derecho del cuerpo en 2012, la primera preocupación del pianista surcoreano Lee Hun era si alguna vez volvería a caminar.

Volver a tocar el piano ni siquiera cruzó su mente.

Retomó el piano después de que uno de sus mentores le contó de una gran cantidad de piezas escritas exclusivamente para la mano izquierda.

Volvió a los escenarios después de practicar hasta el cansancio, y ahora ofrece recitales como el único pianista profesional en Corea del Sur que toca únicamente con la mano izquierda.

Ahora se prepara para un nuevo desafío: su primera actuación acompañado de una orquesta, cuando se presente en un festival internacional el próximo mes.

“Estoy tan, tan nervioso que podría morirme”, señaló entre risas Lee, de 54 años, durante una entrevista reciente con The Associated Press en su casa de Seúl. “Es sólo un concierto, pero trabajar con una orquesta tiene sus propias dificultades”.

Sumido en la desesperación

Lee era un candidato a doctorado en la escuela de música de la Universidad de Cincinnati, cuando se desplomó súbitamente dentro de su residencia en agosto de 2012.

Logró sobrevivir luego de someterse a una cirugía extensa, pero el derrame le provocó daños en alrededor del 60% del hemisferio izquierdo del cerebro. No podía mover el brazo ni la pierna derechos y sufrió una afasia temporal.

Poco después regresó a Corea del Sur en una silla de ruedas. Su padre, Lee Hae Chang, una leyenda del béisbol surcoreano, contó que su hijo no lo reconoció al llegar.

“Después del derrame, ni siquiera imaginaba con tocar el piano. Sólo pensaba en si podría volver a ponerme de pie”, declaró Lee Hun explicó.

Interpretación a cinco dedos

La condición de Lee también fue un duro golpe para su familia, que tuvo que cuidarlo todos los días. Su madre, Poong Ok Hee, recordó que discutía mucho con él debido a sus cambios de humor. No seguía sus consejos y se negaba a recibir su ayuda.

Las cosas empezaron a cambiar después de una cena con su antigua profesora de piano, Chun Yung Hae, en 2013. Chun lo animó a volver a tocar el piano y le dijo que había más de 1.000 piezas escritas para ser tocadas únicamente con la mano izquierda. Eso reavivó su pasión por la música y esa misma noche empezó a practicar.

Tres años después Lee debutó formalmente como pianista a una sola mano en el Hospital St. Mary’s de Seúl, donde recibió tratamiento y rehabilitación. Luego de interpretar “6 Estudios para la Mano Izquierda Sola”, de Camille Saint-Saens, tocó “Amazing Grace” a dueto con su antigua profesora: Lee usó la mano izquierda y Chun la derecha. Al menos un espectador rompió en llanto.

“Es pianista, así que debe tocar el piano. Estaba completamente desconsolado y desesperado, así que intenté darle algo de esperanza. Pero no esperaba que tocara tan bien”, declaró Chun, quien fue decana de la Facultad de Música de la Universidad Kyung Hee de Seúl.

Interpretar una obra maestra con orquesta

Lee ha ofrecido recitales de manera constante, aparecido en programas de televisión y ha escrito una autobiografía. Ahora camina sin ayuda y se comunica con relativa fluidez.

Los medios locales lo apodan “el Paul Wittgenstein de Corea”, en referencia al aclamado pianista austríaco que es considerado el pionero de la música para piano con una sola mano. Wittgenstein perdió el brazo derecho en la Primera Guerra Mundial y encargó repertorios para la mano izquierda a compositores de la talla de Ravel, Strauss, Prokofiev y Britten.

Lee tiene previsto presentarse el 2 de mayo en el Festival Internacional de Música Icheon Young-Artist, en Corea del Sur, donde actuará acompañado de la orquesta del festival. Interpretarán el “Concierto para piano para la mano izquierda”, de Ravel, el cual también le fue encargado por Wittgenstein.

Lee señaló que es una pieza de enorme dificultad, pero que es algo que tiene muchas ganas de tocar.

Chung Eun-hyon, director de la agencia de Lee, Tool Music, dijo que Lee le ha contado que su sueño es tocar el concierto. Añadió que se siente sumamente conmovido de poder ayudar a “hacer realidad su sueño”.

Sueños de un regreso a dos manos

Antes de convertirse en pianista de una sola mano, Lee contó que se concentraba en cómo perfeccionar sus habilidades para deslumbrar al público. Ahora está enfocado en transmitir sus emociones y su interpretación de la música a la audiencia.

“Toca un tipo de música que realmente toca el corazón de la gente y no se trata de destreza con los dedos”, subrayó Lee Eungkwang, director de una fundación cultural responsable de organizar el festival de Icheon.

“Me da mucha curiosidad saber cómo tocaba con ambas manos”, añadió.

Lee Hun dijo que espera volver a tocar con dos manos algún día, y contó que en un recital de 2024 logró presionar una tecla del piano con la mano derecha.

Desde el punto de vista médico, las perspectivas de que Lee recupere el uso de la mano derecha para poder tocar el piano son remotas, según su médico en el Hospital St. Mary’s, Koo Jaseong.

“Aun así me gustaría aplaudir su esfuerzo", subrayó. "Aunque es raro, también ha habido reportes de recuperaciones milagrosas”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.