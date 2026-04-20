Un potente terremoto de magnitud 7,5 remece la costa norte de Japón

Un potente terremoto sacudió la costa norte de Japón, y la Agencia Meteorológica de Japón emitió una alerta de tsunami en la región.

La agencia informó que el sismo, con una magnitud preliminar de 7,5, se produjo frente a la costa de Sanriku, en el norte de Japón, alrededor de las 4:53 de la tarde a una profundidad de unos 10 kilómetros (6 millas) bajo la superficie del mar.

La agencia informó que se había detectado un tsunami de unos 80 centímetros (2,6 pies) en el puerto de Kuji, en la prefectura de Iwate, en una hora del sismo, y que se registró un tsunami más pequeño de 40 centímetros (1,3 pies) en otro puerto de la prefectura.

La alerta y el aviso de tsunami seguían vigentes en Japón, con advertencias de una ola de hasta 3 metros (10 pies), pero el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico dijo que la amenaza de tsunami por el sismo “ya ha pasado”.

La agencia instó a los residentes en la región a alejarse de inmediato de la costa o de orillas de ríos y a refugiarse en terrenos más altos. También advirtió a las personas en la zona sobre posibles réplicas durante aproximadamente una semana.

Iwate y otras tres prefecturas del norte emitieron avisos de evacuación no vinculantes a más de 128.000 residentes, según la agencia de gestión de desastres.

La Agencia de Gestión de Incendios y Desastres dijo que los funcionarios estaban evaluando la situación, aunque por el momento no se habían reportado daños ni heridos, incluso en centrales eléctricas y otras instalaciones.

La Autoridad de Regulación Nuclear dijo que las centrales nucleares y las instalaciones relacionadas en la región estaban todas intactas y no se detectaron anomalías.

Las autoridades japonesas también emitieron un aviso para las zonas costeras del norte por un mayor riesgo de un posible gran terremoto inducido por el sismo del lunes.

La Oficina del Gabinete y la Agencia Meteorológica de Japón dijeron que hay un 1% de probabilidad de que ocurra un megaterremoto en la costa norte de Japón en la próxima semana aproximadamente tras el potente sismo cerca de la fosa de Chishima.

Los funcionarios dijeron que el aviso no es una predicción de terremoto, pero instaron a los residentes tomar precauciones, como adquirir alimentos de emergencia y tener una bolsa de emergencia por si acaso, mientras continúan con su vida diaria.

El aviso para la región es el segundo en los últimos meses. Se emitió uno tras otro gran sismo en diciembre, que dejó decenas de heridos. No ocurrió ningún gran sismo posterior.

Han pasado 15 años desde que un terremoto de magnitud 9,0 y un tsunami el 11 de marzo de 2011 devastaron partes del norte de Japón, causaron más de 22.000 muertes y obligaron a casi medio millón de personas a huir de sus hogares, la mayoría de ellas debido a los daños del tsunami.

Unas 160.000 personas huyeron de sus hogares en Fukushima debido a la radiación expulsada por la central nuclear Fukushima Daiichi, golpeada por el tsunami. Unas 26.000 de ellas no han regresado porque se reasentaron en otros lugares, sus ciudades natales siguen siendo zonas restringidas o tienen preocupaciones persistentes sobre la radiación.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.