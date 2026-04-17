El expresidente Win Myint, liberado en amplia amnistía de presos en Myanmar

El expresidente de Myanmar Win Myint fue liberado el viernes como parte de una amplia amnistía de presos decretada por el recién investido presidente Min Aung Hlaing para conmemorar el Año Nuevo tradicional, informó la prensa estatal.

El indulto afectó a más de 4.500 presos, pero no estaba claro cuántos encarcelados por oponerse al gobierno militar estaban incluidos, y no había indicios de que la exlíder Aung San Suu Kyi, de 80 años, fuera a ser liberada.

Win Myint es un leal aliado de Suu Kyi desde hace años y fue elegido presidente en 2018. Fue arrestado el 1 de febrero de 2021, el mismo día en que el ejército tomó el poder y detuvo a Suu Kyi. Más tarde, se le impusieron penas de prisión combinadas de 12 años por varios delitos, que se redujeron a ocho años en 2023.

La televisora estatal MRTV informó que Win Myint, que estaba en un penal del municipio de Taungoo, en la región de Bago, había sido amnistiado.

En el exterior de la cárcel de Insein, en Yangón, autobuses que transportaban a presos fueron recibidos por familiares y amigos que estaban esperando desde primera hora de la mañana. Entre los liberados estaba la cineasta Shin Daewe, condenada a cadena perpetua en virtud de una ley antiterrorista en enero de 2024.

La amnistía llega una semana después de que Min Aung Hlaing asumiera el cargo tras unas elecciones que, según los críticos, no fueron ni libres ni justas y fueron orquestadas para mantener el férreo control del ejército sobre el poder.

La prensa estatal señaló que, además de los 4.335 reos indultados, cerca de 180 extranjeros serían liberados y deportados.

Según las condiciones de su liberación, si los excarcelados reinciden, tendrán que cumplir el resto de sus condenas originales además de cualquier nueva sentencia. Un reporte independiente indicó que las condenas a muerte fueron conmutadas por cadena perpetua, las cadenas perpetuas se redujeron a 40 años y las penas de prisión de menos de 40 años se redujeron en una sexta parte.

De acuerdo con ese criterio, la condena de 27 años de Suu Kyi se reduciría en 4 años y medio, lo que le dejaría aún 22 años y medio por cumplir.

Un alto cargo militar en la capital, Naipyidó, dijo a The Associated Press el viernes que Suu Kyi quedará bajo arresto domiciliario como parte de la medida. El oficial habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a hacer pública esa información.

Suu Kyi está presa por diversas condenas penales en un lugar no revelado de Naipyidó y ha sido puesta bajo arresto domiciliario al menos una vez en abril de 2024.

En su discurso de investidura la semana pasada, Min Aung Hlaing afirmó que su gobierno aplicaría amnistías que contribuyan a la reconciliación social, la justicia y la paz, y que respalden el desarrollo general del país.

Las liberaciones de presos son habituales en días festivos y otras ocasiones significativas en Myanmar.

Desde la toma del poder del ejército en 2021, casi 8.000 civiles han muerto y unos 22.170 detenidos políticos, incluida Suu Kyi, siguen encarcelados, según la Assistance Association for Political Prisoners, un grupo de monitoreo de derechos. Se estima que el total de fallecidos en el conflicto en curso es mucho mayor.

Muchos detenidos por motivos políticos están retenidos por cargos de incitación, una ley ampliamente utilizada para arrestar a críticos del gobierno o del ejército y que se castiga con hasta tres años de prisión. Otros han sido procesados en virtud de una ley antiterrorista que contempla una posible pena de muerte y que se ha utilizado para atacar a opositores políticos y armados, periodistas y otros disidentes.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.