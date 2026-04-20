Incendio destruye 1.000 viviendas en un pueblo costero de Malasia en la isla de Borneo

Un incendio que arrasó un asentamiento costero de Malasia en la isla de Borneo destruyó alrededor de 1.000 viviendas y desplazó a más de 9.000 personas, informaron las autoridades.

El incendio comenzó temprano el domingo en el distrito de Sandakan y se propagó rápidamente por hileras de casas de madera construidas sobre pilotes encima del mar, según el Departamento de Bomberos y Rescate.

Las autoridades indicaron que los fuertes vientos y la cercanía entre las estructuras contribuyeron a avivar el fuego, y que las estrechas vías de acceso y las condiciones de marea baja dificultaron que los equipos de emergencia llegaran a las zonas afectadas y contuvieran las llamas.

No se han reportado muertes, aunque miles de residentes se han visto obligados a abandonar sus hogares y fueron trasladados a refugios temporales.

Las aldeas sobre el agua —asentamientos informales construidos sobre el mar— se encuentran a lo largo de gran parte de la costa de Sabah, uno de los estados más pobres de Malasia. Las viviendas están muy juntas, están hechas de madera y otros materiales combustibles y a menudo carecen de infraestructura básica. Muchos residentes pertenecen a comunidades de bajos ingresos o marginadas, incluidos grupos indígenas y personas sin estatus formal de ciudadanía.

El jefe de la aldea, Sharif Hashim Sharif Iting, fue citado por el periódico Daily Express de Sabah al afirmar que la causa fue un fuego de cocina que se salió de control. La causa del incendio no ha sido confirmada y sigue bajo investigación.

El primer ministro Anwar Ibrahim manifestó que las agencias federales y estatales estaban coordinando las labores de ayuda, con asistencia inmediata centrada en las familias desplazadas.

Los incendios en las aldeas sobre el agua de Sabah se han producido repetidamente a lo largo de los años. Las autoridades de Sabah han reconocido desde hace tiempo que las aldeas sobre el agua son altamente propensas a incendios, pero las mejoras de seguridad más amplias en esos asentamientos siguen siendo un desafío en curso.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.