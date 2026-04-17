Accidente de helicóptero en la isla indonesia de Borneo deja 8 muertos

Un helicóptero que volaba entre plantaciones de palma aceitera en la isla de Borneo se estrelló y las ocho personas a bordo fallecieron, informaron funcionarios indonesios el viernes.

El Airbus H130, propiedad de PT Matthew Air Nusantara, perdió contacto el jueves, cinco minutos después de despegar del distrito de Melawi, en la provincia de Kalimantan Occidental. Se dirigía a otra plantación de palma aceitera en el distrito de Kubu Raya.

Más tarde, los equipos de búsqueda localizaron los restos de la aeronave y recuperaron los cuerpos de los dos tripulantes y seis pasajeros en los densos bosques del distrito de Sekadau, explicaron la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate y el Ministerio de Transporte.

Uno de los fallecidos era un ciudadano malasio.

Indonesia, un vasto archipiélago con unos 270 millones de habitantes, se ha visto azotado por accidentes de transporte, incluidos choques de aviones y helicópteros y naufragios de transbordadores.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.