Expertos acusan a Israel de atacar intencionalmente a niños en Gaza

Un equipo de expertos independientes encargado por las Naciones Unidas acusó a Israel de disparar deliberadamente contra niños en Gaza y reiteró su acusación de que Israel ha cometido genocidio en el territorio.

Israel niega enérgicamente las afirmaciones de que cometió genocidio durante su guerra de dos años y medio en Gaza.

La Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre el Territorio Palestino Ocupado, un órgano investigador que opera bajo el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, señaló en su informe el martes que aproximadamente el 30% de los palestinos muertos entre octubre de 2023 y octubre de 2025 —más de 20.000 en total— eran niños. Se cree que hay más niños desaparecidos o enterrados en fosas sin identificar.

Israel ha negado haber atacado deliberadamente a civiles y ha rechazado las acusaciones, incluidas las de grupos de derechos humanos, de que cometió genocidio en Gaza. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel calificó el informe de “una farsa difamatoria” y afirmó que las afirmaciones incluidas no habían sido verificadas. También criticó a la comisión como “un mecanismo fundamentalmente defectuoso cuyo propósito mismo es señalar y vilipendiar a Israel en lugar de buscar la verdad”.

El informe también indica que el costo que el conflicto ha tenido para los niños en Gaza equivale a crímenes de guerra y genocidio, ampliando las acusaciones que formuló por primera vez contra Israel en septiembre.

“Incluso después del alto el fuego de octubre de 2025, los niños siguen muriendo y siendo gravemente heridos, con un continuo desprecio por parte de Israel hacia el alto el fuego y hacia la protección que el derecho internacional debe a los niños palestinos”, declaró Srinivasan Muralidhar, presidente de la comisión.

El informe identificó divisiones específicas dentro del ejército israelí que operaban en zonas donde murieron niños incluso de meses de edad, así como el tipo de municiones utilizadas. También se centró, en parte, en niños que la comisión determinó fueron asesinados por drones cuadricópteros y por fuego de francotiradores, a menudo mediante un solo disparo.

Médicos entrevistados por la comisión dijeron que las autopsias en esos incidentes “indican un alto grado de precisión en el uso de la fuerza, lo que sugiere que el disparo fue cuidadosamente apuntado y no algo fortuito ni el resultado de fuego indiscriminado”.

El informe también señaló casos en los que los niños han seguido muriendo después de la tregua en octubre de 2025, incluidos algunos de los que se dijo que estaban recogiendo leña en zonas cercanas a la línea amarilla que delimita las áreas bajo control militar israelí.

“Al sostener que los niños muertos eran ‘sospechosos’, las fuerzas de seguridad israelíes han desviado la responsabilidad hacia los niños palestinos, presentándolos como ‘terroristas’ en lugar de víctimas”, señala el informe.

Israel ha criticado a las Naciones Unidas en un sentido más amplio y ha negado con firmeza las acusaciones previas de la comisión —incluida la de genocidio—, y afirma que toma precauciones para limitar las bajas civiles y el daño a los niños. La guerra entre Israel y Hamás comenzó con el ataque, encabezado por Hamás, del 7 de octubre de 2023 contra el sur de Israel, que mató a unas 1.200 personas y en el que 251 fueron tomadas como rehenes. La ofensiva de represalia de Israel en Gaza ha matado a más de 73.000 palestinos, incluidos los fallecidos desde el cese de fuego, informó el Ministerio de Salud de Gaza.

El ministerio, que forma parte del gobierno encabezado por Hamás, está integrado por profesionales médicos y mantiene registros detallados que, por lo general, las agencias de las Naciones Unidas y expertos independientes consideran fiables. No distingue entre civiles y combatientes, pero afirma que las mujeres y los niños representan alrededor de la mitad de todas las muertes.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.