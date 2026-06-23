Ataque de Israel mata a niña en Gaza en camino a la escuela, informan familiares

Israel lanzó un ataque que mató a una niña el lunes cuando caminaba hacia su escuela secundaria para rendir un examen en Ciudad de Gaza, informaron sus familiares.

Raghad Hassan Ashour, de 16 años, se dirigía a la prueba de 11mo grado cuando ocurrió una explosión en una calle concurrida del distrito de Rimal, de acuerdo con Jameel Ashour, familiar de la adolescente.

El ejército israelí alegó que atacó a un miembro de la milicia palestina de Hamás, y que estaba al tanto de una denuncia de que “una persona no involucrada resultó herida”.

El cuerpo de la menor fue trasladado al Hospital Shifa. Otras tres personas resultaron heridas en ataques en la misma zona, señaló la Sociedad de la Media Luna Roja Palestina.

Videos del ataque y de sus consecuencias mostraban a grupos de personas reunidas alrededor de dos vehículos destruidos. Socorristas también estaban en el lugar y se podían ver manchas de sangre en el suelo.

Israel ha seguido atacando la Franja de Gaza pese a un acuerdo de alto el fuego pactado en octubre. El ejército israelí dice que ataca a combatientes de Hamás y otros que representan una amenaza, pero también ha matado a civiles. También acusa al grupo palestino de violar el alto el fuego

Las operaciones israelíes en la Franja de Gaza han matado a más de 1.000 palestinos desde que se pactó el alto el fuego, informó el Ministerio de Salud de Gaza la semana pasada. Cinco soldados israelíes han muerto desde la tregua.

Israel lanzó su ofensiva militar contra Gaza en respuesta a un ataque encabezado por Hamás en el sur de Israel en octubre de 2023, en el que murieron unas 1.200 personas. La ofensiva de represalia de Israel en Gaza ha matado a 73.018 palestinos, incluidos los fallecidos desde el alto el fuego, indicó el Ministerio de Salud de Gaza.

El ministerio, que forma parte del gobierno encabezado por Hamás, está integrado por profesionales médicos y mantiene registros detallados que, por lo general, son considerados fiables por agencias de las Naciones Unidas y expertos independientes. No distingue entre civiles y milicianos, pero señala que la mitad de los muertos son mujeres y niños.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.