Jefe de la agencia nuclear ONU dice que los inspectores visitarán recintos nucleares de Irán

El jefe de la agencia nuclear de Naciones Unidas indicó el miércoles que sus inspectores visitarán instalaciones iraníes de enriquecimiento nuclear, un componente clave del acuerdo provisional entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra.

El comentario del director del Organismo Internacional de la Energía Atómica, Rafael Mariano Grossi, fue el más firme hasta ahora por parte de la agencia de Naciones Unidas, que es considerada clave para determinar el estado de las reservas nucleares de Irán.

Desde que Israel lanzó una guerra de 12 días contra Irán en 2025, Teherán ha bloqueado el acceso del OIEA para visitar sitios de enriquecimiento donde se cree que la República Islámica almacena suficiente uranio altamente enriquecido como para potencialmente construir hasta 10 armas nucleares, si decidiera apresurarse a conseguir la bomba. Irán ha sostenido durante mucho tiempo que su programa es pacífico, aunque es el único país del mundo que tiene uranio enriquecido hasta una pureza del 60% sin un programa de armas.

Irán y Estados Unidos discreparon el martes sobre si se inspeccionarían o no esos sitios.

“Puedo entender las declaraciones políticas, son parte de la realidad, pero lo fundamental que me gustaría recordarles y llamar su atención es que ha habido un Memorando de Entendimiento, firmado por ambos presidentes”, dijo Grossi a los periodistas en una conferencia de prensa en la central nuclear Fukushima Daiichi, afectada por el tsunami.

El acuerdo “establece explícitamente que las actividades nucleares que se van a llevar a cabo con respecto a las instalaciones de material nuclear serán supervisadas por el OIEA — en todos los términos”, dijo.

“Obviamente, para hacer eso, tenemos que inspeccionar", añadió Grossi. "El que esto ocurra pasado mañana o en una semana o en 10 días, es importante, pero no esencial. Esto va a ocurrir”.

Eso es clave para el acuerdo, que prevé que las reservas de uranio de Irán sean “rebajadas” desde niveles altamente enriquecidos.

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Esta historia ha sido corregida para reflejar que Grossi habló en la central nuclear Fukushima Daiichi, no en Tokio.

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Gambrell informó desde Dubái, Emiratos Árabes Unidos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.