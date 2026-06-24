Dos aliados del alcalde de NY ganan elecciones primarias y envían mensaje a líderes demócratas

Al menos dos aliados del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, derrotaron el martes a demócratas respaldados por el establishment en las elecciones primarias de Nueva York, lo que le dio al líder demócrata de la ciudad más grande de Estados Unidos una victoria significativa en su intento por reconfigurar su partido.

El representante federal Dan Goldman, que ejerció durante dos periodos, fue derrotado por el ex contralor municipal Brad Lander, respaldado por Mamdani, quien con frecuencia se ha alineado con el movimiento socialista demócrata. Otra aliada de Mamdani, la asambleísta estatal demócrata Claire Valdez, venció a la sucesora de la representante Nydia Velazquez, quien se retira.

Es probable que las victorias le den al alcalde de Nueva York al menos dos nuevos aliados en el Congreso y envíen un mensaje contundente a los líderes demócratas en Washington, incluido el líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, quien hizo campaña contra los candidatos de Mamdani y perdió.

Mientras tanto, el titular demócrata respaldado por Jeffries, el representante Adriano Espaillat, enfrentaba un desafío enérgico de otra elegida por Mamdani, Darializa Avila Chevalier, una socialista demócrata que en su momento ayudó a organizar protestas en favor de los palestinos en la Universidad de Columbia.

En última instancia, Mamdani y su lista de tres candidatos al Congreso se esmeran en hacer que el Partido Demócrata se incline más hacia la izquierda en temas clave —el principal de los cuales es la guerra de Israel en Gaza—, incluso cuando el establishment demócrata en Washington teme que las posturas de esos aspiranes puedan alejar a los votantes indecisos en las elecciones de mitad de mandato en todo el país a fines de año.

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Los periodistas de The Associated Press Jake Offenhartz y Larry Neumeister en Nueva York contribuyeron.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.