Japón dice que China detuvo a 2 de sus ciudadanos sospechosos de contrabando de artículos prohibidos

China ha detenido a dos ciudadanos japoneses sospechosos de hacer contrabando de artículos cuya importación o exportación está prohibida, indicó un funcionario japonés el miércoles, en un caso que, según se informó, está vinculado a las tierras raras, materiales críticos que en gran medida están bajo el control de Beijing.

El secretario jefe del gobierno japonés, Minoru Kihara, declaró a periodistas en Tokio que las oficinas consulares japonesas en Shenyang y Dalian fueron notificadas por las autoridades aduaneras chinas de que los dos ciudadanos japoneses fueron detenidos, uno el 18 de mayo y el otro una semana después, “en el mismo presunto caso”.

Kihara indicó que ambos estaban en buen estado de salud, pero declinó a ofrecer más detalles sobre ellos o sobre el caso, por motivos de privacidad y por la investigación en curso.

En Beijing, el portavoz del Ministerio chino de Exteriores, Guo Jiakun, confirmó la detención de dos ciudadanos japoneses por violar las leyes chinas, pero no dio detalles del caso.

“Lo que nos gustaría enfatizar es que la parte japonesa debe educar y recordar a los ciudadanos y empresas japonesas en China que cumplan las leyes y regulaciones chinas”, dijo Guo en una conferencia de prensa diaria.

La agencia de noticias Kyodo informó que los dos ciudadanos japoneses son empleados de un importante fabricante japonés de maquinaria, y que uno de ellos trabaja en su filial china. Su presunto intento de sacar materiales relacionados con las tierras raras podría haber sido considerado ilegal, señaló Kyodo.

La detención se produce cinco meses después de que Beijing prohibiera las exportaciones a Japón de bienes de doble uso que pueden tener aplicaciones militares. China afirma que el control de exportaciones no afecta a los bienes comerciales, pero los datos comerciales muestran que las exportaciones de imanes de tierras raras desde China han disminuido desde entonces.

Hace meses que hay tensiones entre las dos principales economías asiáticas.

Las relaciones bilaterales se deterioraron cuando la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, sugirió a finales del año pasado que una acción china contra Taiwán, un Estado insular autogobernado que Beijing considera parte de su propio territorio, podría justificar una acción militar japonesa. Líderes japoneses anteriores habían mantenido una ambigüedad estratégica sobre el tema de Taiwán.

En otro caso que generó tensiones, un japonés que llevaba detenido desde marzo de 2023 fue condenado el año pasado a tres años y medio de prisión en China por cargos de espionaje.

___

El periodista de The Associated Press Ken Moritsugu en Beijing contribuyó a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.