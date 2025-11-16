Detienen a miembros de fuerzas de seguridad sirias por violencia en Sweida

Miembros de los servicios de seguridad y militares de Siria han sido detenidos como parte de una investigación sobre la violencia sectaria en la provincia sureña de Sweida en julio, que dejó cientos de muertos, informaron los investigadores el domingo.

El jefe de un comité sirio que investiga la violencia en Sweida celebró una conferencia de prensa en la capital, Damasco, para hablar sobre los avances realizados, pero no dio a conocer el número de muertos, diciendo que esto se incluirá en el informe final a finales de año.

A mediados de julio, grupos armados afiliados al líder espiritual druso Sheikh Hikmat al-Hijri se enfrentaron con clanes beduinos locales, lo que provocó la intervención de las fuerzas gubernamentales que efectivamente se alinearon con los beduinos. Cientos de civiles, en su mayoría drusos, fueron asesinados, muchos de ellos por combatientes del gobierno.

El juez Hatem Naasan, jefe del comité de investigación, afirmó que han escuchado a personas afectadas por la violencia, incluidos "testigos y víctimas".

“Hemos logrado resultados positivos”, manifestó Naasan a los periodistas en Damasco, añadiendo que miembros de los servicios de seguridad y del ejército “confirmados como participantes de violaciones, en base a investigaciones del comité y videos publicados en plataformas de redes sociales” han sido detenidos. No dijo cuántos fueron retenidos, añadiendo que después de ser interrogados fueron remitidos a las autoridades judiciales.

“Los videos publicados en redes sociales mostraban claramente rostros y fueron detenidos por las autoridades competentes”, señaló Naasan. Dijo que los miembros de seguridad fueron detenidos por el Ministerio del Interior, mientras que los miembros del ejército están siendo retenidos por el Ministerio de Defensa.

Surgieron videos en línea que mostraban a hombres armados matando a civiles drusos arrodillados en plazas públicas y afeitando los bigotes de hombres ancianos en un acto de humillación.

Naasan minimizó las sugerencias de que combatientes extranjeros participaron en la violencia en Sweida. Declaró que algunos combatientes extranjeros fueron detenidos e interrogados, añadiendo que actuaron por su cuenta al entrar en la ciudad y ninguno era miembro de las fuerzas armadas o de seguridad sirias.

“Lo que nos quedó claro es que algunos combatientes extranjeros entraron de manera aleatoria e individual a la ciudad de Sweida”, expresó Naasan.

Después de los actos de violencia en julio, muchos en Sweida ahora desean algún tipo de autonomía. Un grupo más pequeño está pidiendo una partición total.

La mayoría del aproximadamente millón de drusos en todo el mundo viven en Siria, con el resto en Líbano, Israel y los Altos del Golán, que Israel arrebató a Siria en 1967 y luego anexó.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.