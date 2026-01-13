Trump liderará la mayor delegación de EEUU al Foro Económico Mundial en Davos la próxima semana

El presidente estadounidense Donald Trump regresará la próxima semana a la reunión anual del Foro Económico Mundial de élites empresariales, políticas y culturales en Davos, Suiza, liderando una delegación de tamaño récord, anunciaron los organizadores el martes.

El grupo de expertos con sede en Ginebra afirma que Trump, cuya política exterior en temas tan diversos como Venezuela y Groenlandia en los últimos meses ha generado preocupación mundial, estará acompañado por cinco secretarios del gabinete y otros altos funcionarios para el evento que se llevará a cabo desde el lunes hasta el 23 de enero.

Un total de 850 directores ejecutivos y presidentes de las principales empresas del mundo estarán entre los 3.000 participantes de 130 países que se esperan este año en el resort alpino, según el foro.

El presidente del foro, Borge Brende, afirma que asistirán seis de los siete líderes del G-7, incluido Trump, así como los presidentes Volodymyr Zelenskky de Ucrania, Ahmad al-Sharaa de Siria y otros. Se espera un total de 64 jefes de Estado o de gobierno hasta ahora, también un récord, aunque ese número podría aumentar antes del inicio del evento, declaró.

La delegación de China estará encabezada por el viceprimer ministro He Lifeng, el principal funcionario de comercio de Beijing, señaló Brende.

El foro, que celebró su primera reunión anual en 1971, es tradicionalmente un centro de diálogo, debate y acuerdos. Trump ya ha asistido dos veces como presidente, y el año pasado participó por video solo días después de ser inaugurado para su segundo mandato.

Los críticos lo llaman un lugar para que las élites del mundo socialicen y hagan negocios que a veces se realizan a expensas de los trabajadores, los empobrecidos o las personas en los márgenes de la sociedad. El foro responde que su objetivo declarado es "mejorar el estado del mundo" e insiste en que muchos grupos de defensa, académicos y líderes culturales también tienen un papel importante.

