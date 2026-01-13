Crisis en Irán: esto hay que saber sobre las protestas y la represión

Las protestas que han ocurrido en todo Irán debido a la debilitada economía de la República Islámica ejercen nueva presión sobre su teocracia, que ha respondido con una ofensiva mortal y el cierre de internet.

Teherán aún se recupera de una guerra de 12 días lanzada por Israel en junio, en la que Estados Unidos bombardeó sitios nucleares en el país. La presión económica, que se intensificó a partir de septiembre, cuando las Naciones Unidas reimpusieron sanciones al país por su programa atómico, ha llevado al rial iraní a una caída libre, cotizándose actualmente en más de 1,4 millones por dólar.

Mientras tanto, el autodenominado “Eje de la Resistencia” de Irán —una coalición de países y grupos insurgentes respaldados por Teherán— ha sido diezmado desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamás en 2023.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido que si Teherán “mata violentamente a manifestantes pacíficos”, Estados Unidos “acudirá en su rescate”, una amenaza que ha cobrado un nuevo significado después de que tropas estadounidenses capturaran a Nicolás Maduro, presidente depuesto de Venezuela, país que, desde hace mucho tiempo, ha sido un aliado de Teherán.

“Lo estamos observando muy de cerca”, advirtió Trump. “Si comienzan a matar gente como lo han hecho en el pasado, creo que van a ser golpeados muy fuerte por Estados Unidos”.

Esto es lo que hay que saber sobre las protestas y los desafíos que enfrenta el gobierno de Irán.

Qué tan extendidas están las protestas

Más de 600 protestas han tenido lugar en las 31 provincias de Irán, informó el martes la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos, con sede en Estados Unidos. La cifra de muertos ha alcanzado al menos 2.003, señaló, con más de 16.700 arrestos. El grupo se basa en una red de activistas dentro de Irán para sus informes y ha sido preciso en disturbios anteriores.

El gobierno iraní no ha ofrecido cifras generales de víctimas para las manifestaciones. The Associated Press no ha podido evaluar de manera independiente el número de víctimas, dado que internet está bloqueado en la República Islámica. Los iraníes pudieron llamar al extranjero con sus teléfonos móviles el martes después de que se levantaran las restricciones.

Ha sido difícil entender la magnitud de las protestas. Los medios estatales iraníes han dado poca información sobre las manifestaciones. Los videos en línea ofrecen solo breves y temblorosos vistazos de personas en las calles o el sonido de disparos.

En Irán, los periodistas en general también enfrentan límites en la cobertura, como la necesidad de permiso para viajar por el país, así como la amenaza de acoso o arresto por parte de las autoridades. El cierre de internet ha complicado aún más la situación.

Pero las protestas no parecen detenerse, ni siquiera después de que el líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei dijera que “los alborotadores deben ser puestos en su lugar”.

Por qué comenzaron las manifestaciones

El colapso del rial ha provocado una crisis económica cada vez mayor en Irán. Los precios de la carne, el arroz y otros productos básicos de la mesa iraní han aumentado. La nación ha enfrentado una tasa de inflación anual de alrededor del 40%.

En diciembre, Irán introdujo un nuevo nivel de precios para su gasolina subsidiada, aumentando el precio de uno de los combustibles más baratos del mundo y presionando aún más a la población. Teherán podría ordenar aumentos de precios más pronunciados en el futuro, ya que el gobierno ahora revisará los precios cada tres meses. Mientras tanto, se espera que los precios de los alimentos se disparen después de que, en días recientes, el Banco Central de Irán eliminara una tasa de cambio preferencial y subsidiada de dólar-rial para todos los productos excepto medicinas y trigo.

Las protestas comenzaron a finales de diciembre entre comerciantes en Teherán, antes de extenderse. Aunque inicialmente se centraron en cuestiones económicas, los manifestantes pronto comenzaron a corear consignas antigubernamentales. La ira ha hervido a fuego lento a lo largo de los años, particularmente después de la muerte en 2022 de Mahsa Amini, de 22 años, bajo custodia policial, que desencadenó manifestaciones a nivel nacional.

Algunos han coreado frases en apoyo del príncipe heredero exiliado de Irán, Reza Pahlavi, quien ha llamado a las protestas.

Las alianzas de Irán se han debilitado

El “Eje de la Resistencia” de Irán, que ganó prominencia en los años posteriores a la invasión encabezada por Estados Unidos en 2003 y la posterior ocupación de Irak, se tambalea.

Israel aplastó a Hamás en la devastadora guerra en la Franja de Gaza. Hezbollah, el grupo político-militar chií en Líbano, ha visto cómo sus altos mandos han sido asesinados por Israel y ha enfrentado dificultades desde entonces. Una ofensiva relámpago, efectuada en diciembre de 2024, derrocó al aliado y cliente de larga data de Irán en Siria, el presidente Bashar Assad, después de años de guerra en el país. Los rebeldes hutíes respaldados por Irán en Yemen también han sido golpeados por ataques aéreos israelíes y estadounidenses.

China, mientras tanto, se ha mantenido como un importante comprador de petróleo crudo iraní, pero no ha proporcionado apoyo militar abierto. Tampoco lo ha hecho Rusia, que ha utilizado drones iraníes en su guerra en Ucrania.

A Occidente le preocupa el programa nuclear de Irán

Irán ha insistido durante décadas en que su programa nuclear es pacífico. Sin embargo, sus autoridades han amenazado cada vez más con buscar un arma nuclear. Antes del ataque de Estados Unidos en junio, Irán había enriquecido uranio a niveles cercanos al armamentístico, convirtiéndose en el único país del mundo sin un programa de armas nucleares en hacerlo.

Teherán también ha reducido cada vez más su cooperación con la Agencia Internacional de Energía Atómica, el organismo de control nuclear de la ONU, a medida que aumentaban las tensiones sobre su programa nuclear en los últimos años. El director general de la AIEA ha advertido que Irán podría construir hasta 10 bombas nucleares si decidiera utilizar su programa para producir armas.

Las agencias de inteligencia de Estados Unidos han evaluado que Irán aún no ha comenzado un programa de armas, pero ha “realizado actividades que lo posicionan mejor para producir un dispositivo nuclear, si decide hacerlo”.

Irán dijo recientemente que ya no enriquecía uranio en ningún sitio del país, tratando de dar indicios a Occidente de que sigue abierto a posibles negociaciones sobre su programa atómico para aliviar las sanciones. Pero no se han producido conversaciones significativas en los meses posteriores a la guerra de junio.

Por qué las relaciones entre Irán y Estados Unidos son tan tensas

Hace décadas, Irán era uno de los principales aliados de Estados Unidos en Oriente Medio en el régimen del sha Mohammad Reza Pahlavi, quien compró armas militares estadounidenses y permitió que técnicos de la CIA operaran puestos de escucha secretos que monitoreaban a la vecina Unión Soviética. La CIA impulsó un golpe de estado en 1953 que consolidó el gobierno del sha.

Pero en enero de 1979, el gobernante huyó de Irán cuando se intensificaron las manifestaciones masivas contra su gobierno. Luego vino la Revolución Islámica liderada por el ayatolá Rujolá Jomeini, que creó el gobierno teocrático de Irán.

Más tarde, ese mismo año, estudiantes universitarios invadieron la embajada de Estados Unidos en Teherán, buscando la extradición del sha y desencadenando la crisis de rehenes de 444 días, en la que Irán y Estados Unidos cortaron relaciones.

Durante la guerra Irán-Irak de los años 80, Estados Unidos apoyó al líder iraquí Saddam Hussein. Durante ese conflicto, Estados Unidos lanzó un asalto de un día que paralizó a Irán en el mar como parte de la llamada “Guerra de los Petroleros”, y más tarde derribó un avión comercial iraní que, según el ejército estadounidense, confundió con un avión de guerra.

En los años posteriores, Irán y Estados Unidos han oscilado entre la enemistad y la diplomacia a regañadientes. Las relaciones alcanzaron su punto máximo con el acuerdo nuclear de 2015, en el que Irán limitó en gran medida su programa a cambio del levantamiento de sanciones. Pero Trump retiró unilateralmente a Estados Unidos del pacto en 2018, provocando tensiones en Oriente Medio que se intensificaron tras el ataque de Hamás a Israel, ocurrido el 7 de octubre de 2023.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.