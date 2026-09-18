Derrumbe mortal de un edificio señala los peligros que azotan Gaza a casi un año del alto el fuego

El letal derrumbe de un edificio de varios pisos en Gaza ha vuelto a poner el foco en las penurias que enfrentan los palestinos en el enclave, casi un año después de que un alto el fuego entre Israel y Hamás prometiera poner en marcha la reconstrucción.

Pero, a medida que las conversaciones se estancaban, los planes para la reconstrucción quedaron paralizados. Desde entonces, muchos residentes han vuelto a instalarse en algunas de las cientos de miles de viviendas dañadas por la guerra, pese al riesgo de que los debilitados cimientos y los muros inestables cedan de repente.

El Ministerio de Salud de Gaza reportó que 21 personas fallecieron en el derrumbe del miércoles en la Ciudad de Gaza. Um Mohammad Adas, que tenía familiares entre los muertos, señaló que el edificio colapsado se había convertido en un refugio de último recurso.

“Ahora están tirados en la calle, sin hogar y sin absolutamente nada", dijo sobre los parientes que sobrevivieron. "Incluso la ropa que llevan puesta es prestada”.

Familias que viven en estructuras similares señalaron que no pueden costear otro refugio.

“No tenemos dinero para ir a otro lugar", comentó Ahmad Arafat en una calle llena de escombros cerca de su casa. "Y no podemos permitirnos comprar tiendas de campaña como otros”.

Otras personas que han vuelto a edificios llenos de escombros en la ciudad, con pisos inclinados y techos agrietados, manifestaron que no tienen más opción.

“Lo que obliga a la gente a vivir en estos lugares es que no hay refugio más que este refugio. Quiero decir, no hay tiendas de campaña, no hay necesidades básicas", dijo Alam Zakout fuera del edificio dañado donde vive con su familia. "Vamos, dígame, ¿a dónde se supone que debo ir? No tengo nada más que esta casa”.

El colapso de esta semana no fue el primero de un inmueble en situación precaria en la Franja, pero el elevado número de muertos subrayó los peligros en un territorio donde la gran mayoría de la población carece de un alojamiento adecuado.

La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios indicó que durante la primera semana de septiembre se produjeron derrumbes en cinco refugios, una categoría que puede incluir viviendas independientes o departamentos en edificios más grandes.

Más de 2.000 edificios adicionales estaban en riesgo de derrumbe, señaló el Ministerio de Obras Públicas palestino en un comunicado el miércoles.

Sin reconstrucción persisten los peligros

Israel ha dicho que no permitirá ninguna reconstrucción en el sitiado territorio palestino hasta que Hamás se desarme, lo que obliga a más de un millón de personas a vivir en lugares de desplazamiento inseguros, según una evaluación conjunta de daños publicada en abril por el Banco Mundial y la ONU. Muchos están hacinados en extensos campamentos de carpas que carecen de saneamiento básico.

De acuerdo con la evaluación, el 76% de las unidades residenciales sufrieron daños o quedaron destruidas, y la pérdida del parque habitacional del enclave era “catastrófica”.

“La gente está eligiendo quedarse en edificios peligrosos porque la idea de vivir en una tienda de campaña es peor, y hay muy pocas tiendas disponibles si quieren salir de esos edificios", apuntó Shaina Low, portavoz del Consejo Noruego para los Refugiados. "No entran suministros de tiendas de campaña a Gaza. La gente está dispuesta a correr el riesgo porque no hay una alternativa adecuada”.

El Consejo está entre los grupos de ayuda que llevan tiempo advirtiendo sobre la crisis habitacional en Gaza. En casi tres años de guerra se han dañado más de 320.000 viviendas, lo que afecta a 1,7 de los 2,1 millones de residentes de la Franja, según un reporte publicado el mes pasado.

Las encuestas del Consejo hallaron que el 72% está en edificios que han sufrido algún daño. En un barrio de Ciudad de Gaza incluido en la muestra, el 22% de los inmuebles estaban en riesgo de derrumbe inminente.

Los edificios pueden suponer un peligroso en cualquier momento, pero ingenieros y grupos humanitarios advierten que corren un riesgo especialmente alto de venirse abajo durante episodios de mal tiempo, cuando la lluvia puede filtrarse por el concreto agrietado y las varillas de refuerzo expuestas, debilitando aún más las dañadas estructuras. El reporte determinó que el 71% de los encuestados había experimentado inundaciones desde el inicio del invierno pasado, tanto en carpas como en edificios.

Grupos piden más materiales para refugios

El Consejo Noruego para los Refugiados y otras organizaciones humanitarias reiteraron recientemente sus llamados a que Israel permita la entrada a Gaza de más materiales para refugios y reconstrucción, y señalaron que el país rechazó en dos ocasiones el ingreso de madera y kits para refugios de emergencia a finales de agosto y principios de septiembre por razones de seguridad.

Han pedido madera, kits para refugios de emergencia, topadoras y otros equipos necesarios para retirar escombros peligrosos. Israel limita desde hace tiempo el ingreso de materiales que considera de “doble uso”, alegando que podrían ser confiscados y utilizados por los insurgentes.

El COGAT, el organismo militar israelí que supervisa la distribución de ayuda en Gaza, no respondió a preguntas sobre la negativa a permitir la entrada de madera o kits de refugio durante el último mes.

La guerra se desencadenó tras el ataque sobre el sur de Israel liderado por Hamás el 7 de octubre de 2023, en el que insurgentes mataron a unas 1.200 personas y tomaron a otras 251 como rehenes. El alto el fuego de octubre de 2025 redujo la intensidad de los combates, pero Israel ha seguido lanzando ataques que han matado al menos a 1.375 personas desde la entrada en vigor del pacto, según funcionarios locales de salud.

La guerra entre Israel y Hamás se ha cobrado la vida de más de 73.821 palestinos, de acuerdo con el Ministerio de Salud gazatí, que forma parte del gobierno dirigido por Hamás. Mantiene registros detallados que las agencias de la ONU y organizaciones internacionales consideran, por lo general, fiables. Aunque no distingue entre víctimas civiles y combatientes, sostiene que las mujeres y los niños representan alrededor de la mitad del total de fallecidos.

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Metz informó desde Jerusalén.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.