Un estudiante atrapado bajo un edificio derrumbado en Delhi fue rescatado tras enviar un video de auxilio a un amigo

Un estudiante compartió un video de auxilio mientras quedaba atrapado bajo los escombros de un edificio derrumbado en Delhi el domingo, lo que propició su rescate.

Aditya, estudiante de comercio en el Atma Ram Sanatan Dharma College, envió el video a un amigo, quien llegó al lugar del derrumbe en la capital india y colaboró con los equipos de rescate para salvarlo.

Aditya fue uno de los estudiantes que quedaron atrapados cuando un edificio de cinco pisos se derrumbó el fin de semana en el suroeste de Delhi. El edificio albergaba residencias privadas para estudiantes de la Universidad de Delhi.

En el colapso murieron Abhishek Kumar, de 19 años; Arpit Jaj, 19 años; Yuvraj Soni, 20 años; Pavan Kumar, 17 años; Surendra Singh, 56 años; Akshat Singh, 19 años; y Param Lal Kori, de 30 años.

El video de 11 segundos mostraba el rostro del estudiante, cubierto de polvo, apretado entre las losas de hormigón en un espacio reducido lleno de escombros.

El estudiante fue rescatado sano y salvo e ingresado en un hospital local, según informaron las autoridades.

open image in gallery Los equipos de rescate retiran los escombros mientras buscan a personas que podrían estar atrapadas en el lugar donde se ha derrumbado un edificio en Delhi, India ( AP )

Tras el derrumbe del edificio, la policía de Delhi arrestó a la propietaria del inmueble, Urmila Gupta, a su marido, Hariram Gupta, un sargento retirado de la fuerza aérea, y a su hijo, Mahesh Gupta.

Mientras tanto, el gobierno suspendió a cinco funcionarios de la Corporación Municipal de Delhi, el organismo municipal responsable de la expedición de licencias.

El lunes, el Tribunal Superior de Delhi ordenó a la corporación municipal que investigara si los edificios privados que albergan estudiantes en la ciudad cumplían con las normas de construcción y que denunciara cualquier infracción. El tribunal afirmó que un sistema que pone en peligro la vida de los jóvenes no puede aceptarse bajo ninguna circunstancia.

“Una gran cantidad de estudiantes vienen a Delhi desde fuera para estudiar. Son el futuro del país”, dijo el tribunal, señalando que las condiciones de los lugares donde se veían obligados a vivir eran “patéticas”.

”No pueden eludir su responsabilidad”, declaró el tribunal al gobierno. “Cincuenta jóvenes estudiantes están a punto de comenzar sus vidas. Lo más probable es que la mayoría siga atrapada bajo los escombros. Nada podría ser más trágico que esto”.

En el edificio que se derrumbó el domingo vivían unos 50 estudiantes. Al parecer, en ese momento estaba en obras de renovación.

El número de muertos podría haber sido mayor si no hubiera sido fin de semana, cuando varios estudiantes estaban fuera de sus habitaciones.

open image in gallery Las excavadoras retiran los escombros mientras los equipos de rescate llevan a cabo una búsqueda en el lugar del derrumbe ( AFP/Getty )

“Es indudable que había agua en el sótano del edificio”, declaró a los periodistas la ministra principal de Delhi, Rekha Gupta, “y debido a la acumulación de agua, a causa de las obras de reparación en curso, el antiguo edificio se derrumbó”.

Estas muertes provocaron protestas y exigencias de responsabilidad al gobierno por las condiciones inseguras de las residencias estudiantiles y otros edificios en Delhi.

El Partido Janta de la Cucaracha, un grupo activista que lideró una importante protesta a principios de este año para forzar la renuncia del ministro de Educación de la India, emitió un pliego de siete demandas tras el derrumbe del edificio. En particular, exigió que el ministro de Desarrollo Urbano y Educación de Delhi, Ashish Sood, rindiera cuentas.

Gupta afirmó que su gobierno estatal se estaba tomando el incidente “muy en serio” y aseguró que nadie que resultara culpable quedaría impune.

En una publicación en X, afirmó que las residencias estudiantiles y otras estructuras cercanas estaban siendo inspeccionadas minuciosamente. Además, añadió que había ordenado el precintado inmediato de los edificios de toda la ciudad que contaran con un quinto piso no autorizado.

Traducción de Olivia Gorsin