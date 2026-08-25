Unas dos semanas después de dar a luz, Bridget María Chesterton fue encontrada acurrucada en el piso del baño, desorientada y diciendo cosas que no tenían sentido.

Horas más tarde, ya en la sala de emergencias, preguntaba una y otra vez: “¿Qué está pasando?”. Según su familia, en un momento ni siquiera recordaba que había tenido un bebé.

Finalmente, Chesterton recibió un diagnóstico de psicosis posparto, una emergencia psiquiátrica poco frecuente pero grave que volvió a estar en el centro de la atención durante el juicio por asesinato de Lindsay Clancy, una madre de Massachusetts. Una de las cuestiones centrales del caso es determinar si Clancy padecía esta afección cuando mató a sus tres hijos.

open image in gallery En esta fotografía proporcionada por James Fitzsimmons, Bridget María Chesterton sostiene en brazos a su hija recién nacida en su casa de Grand Island, Nueva York, el 20 de marzo de 2019 ( James Fitzsimmons )

Los investigadores estiman que la psicosis posparto afecta a entre una y dos personas por cada 1.000 nacimientos. Si bien la mayoría de quienes desarrollan esta afección no les hacen daño a sus hijos, los casos más graves pueden representar un riesgo tanto para la madre como para el bebé.

Chesterton, que hoy tiene 52 años, es profesora de historia y vive en las afueras de Buffalo, Nueva York. En su caso, la medicación y el apoyo de su familia fueron fundamentales para superar la crisis y recuperarse.

open image in gallery Lindsay Clancy admitió haber matado a sus hijos, pero su abogado sostiene que padecía psicosis posparto ( AP )

Años después de aquella experiencia, decidió contar su historia ante la preocupación que le generan las afirmaciones que circulan en internet y ponen en duda la existencia de la psicosis posparto. “Es algo de lo que no hablamos como sociedad”, señaló. “No me avergüenza lo que pasó. Quiero que la gente lo sepa”.

El camino de Chesterton hacia la maternidad tampoco había sido sencillo. Ella y su esposo, James Fitzsimmons, pasaron años sometiéndose a tratamientos de fertilidad hasta que logró quedar embarazada después de los 40 años. A esto se sumó un embarazo difícil, marcado, entre otras complicaciones, por un cuadro grave de asma. En enero de 2019, dio a luz por cesárea unos dos meses antes de la fecha prevista.

open image in gallery El doctor Kirk Heilbrun, testigo de refutación de la fiscalía, presenta ante el jurado algunas de sus categorías de diagnóstico ( AP )

Debido al nacimiento prematuro, la bebé tuvo que permanecer varias semanas en una unidad de cuidados intensivos neonatales. Mientras tanto, Chesterton regresó a casa y, al principio, parecía encontrarse bien. Sin embargo, poco después su comportamiento cambió de forma repentina.

Su esposo la encontró en el piso del baño, desorientada, con dificultades para recordar información básica y diciendo cosas que no tenían sentido. Horas más tarde, ya en el hospital, su madre, Maria Chesterton, comprendió la gravedad de lo que estaba ocurriendo.

“Ni siquiera recordaba que había tenido un bebé”, contó. “Apenas nos reconocía”.

Aunque la experiencia de Chesterton fue poco común, la psicosis posparto puede afectar a cualquier persona después de dar a luz. El riesgo, no obstante, es mayor entre quienes tienen antecedentes de ciertos trastornos de salud mental.

open image in gallery Kara Hurston sostiene a su hija Prinn, de 4 años, durante una manifestación en apoyo a Lindsay Clancy frente al Tribunal Superior de Plymouth ( AP )

En un artículo publicado en una revista especializada en 2023, investigadores de la Universidad Médica de Lublin, en Polonia, señalaron que cerca de la mitad de las personas que desarrollan psicosis posparto tienen antecedentes de trastornos psiquiátricos. Entre los principales factores de riesgo se encuentra el trastorno bipolar, caracterizado por cambios extremos en el estado de ánimo.

Si bien la mayoría de las personas con psicosis posparto no les hacen daño a sus hijos, los casos graves pueden representar un riesgo tanto para el bebé como para la madre, que podría intentar lastimarse a sí misma. Por esa razón, los expertos recomiendan buscar atención médica de inmediato ante cualquier síntoma de esta afección.

open image in gallery Los investigadores estiman que la psicosis posparto, una emergencia de salud mental menos común que la depresión posparto, afecta a entre una y dos de cada 1.000 mujeres después de dar a luz ( AP )

En el caso de Chesterton, la crisis requirió una hospitalización de unas dos semanas en el Hospital BryLin de Buffalo. Sin embargo, pocos días después de recibir el alta, su estado volvió a deteriorarse.

“Estaba en muy mal estado”, recordó su madre.

Chesterton tuvo que regresar al hospital contra su voluntad y permaneció internada otras dos semanas, separada de su hija recién nacida. Según contó, la medicación antipsicótica fue clave para ayudarla a recuperar el contacto con la realidad, aunque el apoyo de su familia también tuvo un papel fundamental.

open image in gallery Patrick Clancy, esposo de Lindsay Clancy, junto a los tres hijos de la pareja ( GoFundMe )

Cuando su hija pudo regresar a casa tras pasar casi dos meses en el hospital, el esposo y los padres de Chesterton, junto con una doula posparto, se encargaron de apoyar tanto a la madre como a la bebé. La doula, en particular, la ayudó a recuperar las rutinas de cuidado de su hija y, como ella misma describió, a “volver a ser madre”.

La doctora Emily Williams, ginecóloga obstetra de Buffalo y una de las médicas que atendió a Chesterton, destacó que contar con una sólida red de apoyo familiar puede ser clave durante el periodo posterior al parto.

open image in gallery Patrick Clancy durante su testimonio en el juicio ( Reuters )

Con el paso de los meses, su familia comenzó a notar avances. “Podíamos ver que estaba mejorando”, contó su madre. “Fue poco a poco”.

Chesterton continuó tomando medicamentos antipsicóticos durante cerca de un año y, según relató, para el primer cumpleaños de su hija ya se había recuperado.

Williams destacó además que la rápida reacción de la familia cuando aparecieron los primeros síntomas fue crucial. Las señales de alerta pueden confundirse con el agotamiento y las dificultades habituales que acompañan el cuidado de un recién nacido, por lo que reconocer cambios bruscos y graves en el comportamiento puede marcar una diferencia.

Por eso, la madre de Chesterton anima a otras familias a tomar en serio este tipo de cambios después del parto y buscar atención médica cuanto antes.

“Si mi hija no hubiera contado con todo ese apoyo”, afirmó, “no sé cómo habría terminado todo”.

¿Qué es la psicosis posparto?

La psicosis posparto suele aparecer durante los primeros días después de dar a luz, aunque los síntomas pueden manifestarse hasta seis semanas después.

Entre las señales de alerta se encuentran las alucinaciones, los delirios, la paranoia y los cambios marcados en el comportamiento. También pueden presentarse alteraciones del estado de ánimo, como episodios de manía o depresión, además de pensamientos o conductas desorganizadas, insomnio, irritabilidad y agitación.

Si atraviesas una crisis emocional o tienes dificultades para sobrellevar la situación, puedes comunicarte de forma confidencial con Samaritans al 116 123 en Reino Unido e Irlanda, o visitar el sitio web de Samaritans para obtener más información y encontrar ayuda.

Si estás en Estados Unidos y tú o alguien que conoces necesita ayuda urgente de salud mental, llama o envía un mensaje de texto al 988, o visita 988lifeline.org para acceder al chat de la Línea 988 de Prevención del Suicidio y Crisis. El servicio es gratuito, confidencial y está disponible las 24 horas, los siete días de la semana. Si te encuentras en otro país, puedes consultar Befrienders Worldwide para encontrar una línea de ayuda disponible en tu región.

Traducción de Leticia Zampedri