Cuatro niños vivieron encerrados seis años en un camión: acusan a su abuela y su pareja de abuso

Una pareja fue acusada de abusar de cuatro niños a su cargo y de mantenerlos encerrados durante seis años en la cabina de un camión con remolque, descrito por los fiscales como una “prisión rodante”.

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, anunció el martes la presentación de cargos contra Keysha Monique Epps, una mujer de 51 años de Atlanta, y Tamra Marshon Stewart, un hombre de 37 años de Jacksonville.

Según los fiscales, Epps y Stewart transportaron a los dos niños y las dos niñas en la cabina dormitorio de su camión mientras ella cubría rutas entre Atlanta y Miami en su empleo como conductora desde enero de 2020 hasta abril del año pasado. Epps es la abuela de los niños, cuyas edades oscilan entre los 11 y los 15 años, y Stewart es su prometido, según The New York Times.

Según la fiscalía, los niños se vieron obligados a compartir una sola litera y se les negó la alimentación, la higiene, la educación y la atención médica que necesitaban.

open image in gallery Keysha Monique Epps, una mujer de 51 años de Atlanta, y su prometido han sido acusados de privar a sus cuatro nietos de una alimentación y atención médica adecuadas, y de mantenerlos encerrados en un camión con remolque durante seis años ( Oficina del sheriff de Jacksonville )

“Estos niños estaban atrapados en una prisión móvil y fueron maltratados por los adultos que debían protegerlos”, declaró Uthmeier en un comunicado. “Florida tiene tolerancia cero con cualquiera que abuse de menores. Buscaremos la máxima pena que permite la ley”.

La oficina de Uthmeier informó que dos de los niños presentaban quemaduras sin tratar que les dejaron graves cicatrices.

Una de las niñas se quemó la mano con fideos calientes y no fue trasladada al hospital, según una orden de arresto obtenida por el Times. Los niños también fueron quemados como forma de disciplina, declaró al periódico Jae Williams, portavoz de la oficina de Uthmeier.

Las dos niñas declararon a las autoridades que Stewart había abusado sexualmente de ellas durante años. Los dos niños dijeron que presenciaron los abusos y que fueron golpeados cuando confrontaron a Stewart y se lo contaron a Epps.

open image in gallery Tamra Marshon Stewart, el prometido de Epps, de 37 años y de Jacksonville, presuntamente abusó sexualmente de las niñas ( Oficina del sheriff de Jacksonville )

Las autoridades alegaron que Epps estaba al tanto del abuso y no lo detuvo ni siquiera lo denunció. Según la oficina de Uthmeier, a una de las niñas se le diagnosticó una infección de transmisión sexual.

Según los fiscales, Stewart admitió haber cometido tres agresiones sexuales contra una de las niñas cuando las autoridades lo interrogaron.

Según informó el Times, Epps declaró a las autoridades que les preguntó a las niñas si Stewart las había tocado y ellas respondieron que no. También habría dicho que limitaba la comida de las niñas cuando se portaban mal, pero que aun así les proporcionaba tres comidas al día.

Stewart y Epps fueron acusados cada uno de dos cargos de agresión sexual por parte de una persona con autoridad familiar o de custodia y dos cargos de negligencia infantil que causaron desfiguración permanente, entre otros cargos.