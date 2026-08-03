Nauru, el 3er país más pequeño del mundo, cambia su nombre a Naoero

Nauru, un país insular en el Pacífico Sur, ha cambiado su nombre a la República de Naoero, afirmó su presidente, en consonancia con la ortografía y la pronunciación en el idioma nacional.

El código internacional del país cambiará de NRU a NRO y su pueblo será conocido como naoero en lugar de nauruana.

La medida devolverá al remoto país-isla su nombre tradicional, señaló un comunicado publicado el jueves en la cuenta de Facebook del gobierno. El país pasó a ser conocido internacionalmente como Nauru únicamente porque su nombre local era difícil de pronunciar para los extranjeros y se trataba de una cuestión de conveniencia más que de elección, según un comunicado anterior del gobierno.

“Este cambio propuesto busca honrar de manera más fiel el patrimonio de nuestra nación, nuestro idioma y nuestra identidad”, expresó el presidente David Adeang cuando propuso la medida al Parlamento en enero. La enmienda constitucional sugerida fue respaldada por los legisladores en las dos rondas de votación requeridas, aunque no estaba claro si el documento ya fue enmendado formalmente.

Con 12.000 residentes, Naoero es el tercer país más pequeño del mundo por población, después de Tuvalu y la Ciudad del Vaticano. El diminuto atolón de coral y piedra caliza fue colonizado por Alemania y más tarde administrado por Australia antes de convertirse en una república independiente en 1968.

Ha atravesado circunstancias tumultuosas: la minería de fosfato generó una enorme riqueza en la isla en la década de 1970, antes de que la industria colapsara, llevando a Nauru al borde de la ruina económica en la década de 1990.

Ahora, el país es uno de los más expuestos del mundo al aumento del nivel del mar debido al cambio climático, lo que ha llevado al gobierno a buscar inversión en el extranjero mediante un programa de ciudadanía de pago destinado a financiar el traslado de personas e infraestructura lejos del océano que avanza.

El cambio de nombre indicó “el comienzo de un orgullo nacional renovado”, expresó Adeang en su anuncio más reciente. Cuando su gobierno votó por última vez a favor de la medida en mayo, el presidente anunció un referéndum para confirmarla.

El gobierno indicó en el comunicado de la semana pasada que, tras “amplias discusiones”, los legisladores habían decidido que no era necesaria una votación pública.

“Si bien un referéndum tiene como objetivo determinar la voluntad del pueblo, el nombre Naoero nunca se ha perdido, sino que ha estado esperando ser plenamente asumido”, señaló el comunicado.

La denominación “ya es la identidad del pueblo, está en el escudo nacional y se usa en la comunidad; y, lo que es importante, está permitida por la Constitución”, añadió.

La medida convierte al país en el más reciente en señalar un giro respecto de un pasado colonial al cambiar su nombre. El diminuto reino africano de Esuatini, antes Suazilandia, volvió a su nombre histórico en 2018. Otros países han buscado el cambio como una especie de reposicionamiento de marca, como hizo Turquía cuando Ankara pidió a las Naciones Unidas en 2022 que comenzaran a llamar al país Türkiye, como la nación es conocida dentro de sus fronteras.

La decisión impulsará el cambio de nombre de sus aeronaves y barcos nacionales. El gobierno ya estaba buscando que otros países e instituciones internacionales reconocieran el cambio, indicó el comunicado.

El sitio web de las Naciones Unidas ya registra al país con su nuevo nombre, y señala que el gobierno solicitó el cambio en junio. Los ministerios de Exteriores de Australia y Nueva Zelanda, así como las embajadas de Estados Unidos y China en la región, designan al país como Naoero en sus sitios web.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.