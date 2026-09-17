El Centro Kennedy anuncia cierre temporal por “riesgos agudos” para la seguridad pública

Un alto funcionario del Centro Kennedy informó el jueves que ordenó el cierre temporal del emblemático centro de artes escénicas debido a “riesgos agudos para la seguridad pública derivados del continuo deterioro estructural” del envejecido edificio.

Matt Floca, director ejecutivo y director de operaciones del Centro Kennedy, señaló en una presentación ante un tribunal federal que el edificio permanecerá cerrado al menos siete días para “evaluar los riesgos de seguridad existentes en aquellas partes del edificio principal que presentan un deterioro estructural severo”.

El cierre temporal, que se produjo el miércoles sin previo aviso, es independiente de una votación realizada el martes por la junta directiva del centro de artes escénicas para cerrarlo de manera indefinida para realizar reparaciones, indicaron Floca y otros funcionarios. Floca explicó que el cierre se basó en una inspección de la cubierta de la terraza del techo y en un colapso parcial del cielo raso, ocurrido a principios de este mes. Agregó que el cierre podría extenderse tras la evaluación de la próxima semana.

El anuncio del cierre se produjo en respuesta a un caso judicial presentado por una congresista demócrata que es fideicomisaria y solicitó una audiencia judicial de emergencia para impedir lo que calificó como el “cierre ilegal” del edificio.

La representante demócrata de Ohio, Joyce Beatty, miembro ex officio de la junta del Centro Kennedy, ha encabezado los esfuerzos para impedir que se agregue el nombre del presidente Donald Trump al edificio. El martes, Beatty tuvo un enfrentamiento verbal con el mandatario republicano durante una reunión virtual de la junta.

Los abogados de Beatty sostuvieron el jueves, en una presentación judicial, que la “justificación de los miembros de la junta de que solo están cerrando temporalmente el Centro Kennedy es un pretexto evidente para justificar el cierre permanente del Centro. Los hechos ante el Tribunal son profundamente preocupantes”.

Instaron al juez de distrito Christopher Cooper a celebrar una audiencia para aclarar las acciones y la intención de la junta. También le pidieron “que deje absolutamente claro” que su orden prohíbe la demolición del edificio.

La junta, alineada con Trump y presidida por el mandatario, votó a favor de cerrar el centro después de que un juez federal impidiera que la institución volviera a colocar el nombre de Trump en el edificio.

Trump, a quien sus partidarios en la junta nombraron presidente del Centro Kennedy el año pasado, afirmó el miércoles que sus esfuerzos por restaurar el envejecido edificio merecen reconocimiento, “porque, francamente, si no hacemos eso, va a cerrar. Va a terminar siendo derribado. Está en muy, muy mal estado, en un estado muy peligroso”.

El Congreso asignó 257 millones de dólares para cubrir las reparaciones, pero Trump dijo que solo se llevarían a cabo si se permitía que la junta avanzara con los planes para añadir su nombre al edificio.

Barbra Streisand, homenajeada del Centro Kennedy en 2008, cuestionó el jueves el cierre del centro para reparaciones y calificó la controversia en torno a su funcionamiento como “irritante y dolorosa de presenciar”.

Sobre los intentos de Trump de añadir su nombre al centro, Streisand declaró en un comunicado a The Associated Press: “Pueden imaginar fácilmente mi indignación al ver que esta venerada institución se convierte en el objeto de una lucha tan amarga por el nombre y un ego sin control de un hombre”.

La junta del Centro Kennedy votó en agosto inscribir el nombre de Trump en la fachada del edificio para que dijera: “El Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas restaurado y renovado por el presidente Donald J. Trump”. Si el Trump Kennedy Center Fund alcanzaba los 100 millones de dólares, se añadiría otra inscripción que diría: “Endowed by the Trump Kennedy Center Fund” (“Financiado por el Trump Kennedy Center Fund”).

La plaza frente al Centro Kennedy también habría sido renombrada en honor a Trump.

El martes, Cooper rechazó todas esas propuestas, al dictaminar que nada podía ocurrir “sin la aprobación del Congreso”.

El juez dictaminó en mayo que el Centro Kennedy añadió ilegalmente el nombre de Trump al edificio y ordenó retirarlo. Los líderes de la institución cumplieron en junio, pero dejaron una lona y andamios en el lugar donde antes se exhibía el nombre de Trump.

Streisand dijo a la AP que se sintió profundamente honrada de ser incluida en la 31ra promoción anual de homenajeados del Centro Kennedy, y añadió: “para mí, y para tantos artistas, ese honor representaba algo más grande que un reconocimiento a una carrera. Representaba una creencia en la importancia del arte para la vida de una democracia”.

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El periodista de The Associated Press Glenn Gamboa en Cleveland contribuyó a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.