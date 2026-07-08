Inicia importante operación de búsqueda tras la desaparición de un avión Boeing del radar

La Autoridad Aeroportuaria de Pakistán informó que se ha puesto en marcha una operación de búsqueda y rescate en el Mar Arábigo después de que un avión de carga con cinco tripulantes a bordo desapareciera frente a la costa de Karachi.

El Boeing 737 operado por K2 Airways, una aerolínea de carga privada de Karachi, volaba desde Sharjah, Emiratos Árabes Unidos (EAU) a Karachi cuando informó de un “problema en el sistema de navegación” a las 9:18 p. m. hora local del martes.

Tres minutos después, la aeronave cambió bruscamente de rumbo y comenzó un rápido descenso. Pronto perdió el contacto por radar y radio.

Según las autoridades, el avión se encontraba a unos 287 km al oeste de Karachi cuando desapareció.

En un comunicado, K2 confirmó que el avión transportaba a cinco personas. “Seguimos orando fervientemente por la seguridad de nuestros compañeros”, expresaron.

La aerolínea añadió que estaba “cooperando plenamente con la Autoridad de Aviación Civil de Pakistán y otros organismos gubernamentales”.

Las autoridades identificaron a los pilotos como el capitán Rizwan Idrees y el primer oficial Faisal Jatoi, pero no revelaron la identidad de los demás miembros de la tripulación.

Según informaron, se puso en marcha una operación de búsqueda y rescate en la que participaron la fragata naval PNS Zulfiquar, así como patrullas marítimas y aeronaves de la fuerza aérea. Sin embargo, las fuertes marejadas monzónicas dificultaron la operación, según declararon a Associated Press tres funcionarios familiarizados con el tema.

La trayectoria de vuelo que siguió el Boeing 737 antes de desaparecer ( FlightRadar24 )

Según el servicio de seguimiento Flightradar24, la aeronave “mostró una pérdida de altitud, seguida de un ascenso y, posteriormente, una segunda pérdida de altitud repentina y drástica”. Los últimos datos transmitidos la situaban a 335 m sobre el nivel del mar, descendiendo a una velocidad de 6.800 m por minuto, una tasa de descenso extremadamente pronunciada y muy inusual.

De acuerdo con Flightradar24, los primeros datos de vuelo indicaban “un posible accidente en el mar, al suroeste de Karachi”.

“Cuando ves algo tan extremo, te llama la atención, pero es demasiado pronto para decir qué significa sin más información”, dijo a Reuters Anthony Brickhouse, consultor de seguridad aeroespacial.

Por su parte, el experto en aviación Imran Aslam declaró a la emisora local ARY News el martes por la noche que aún no estaba claro qué causó la desaparición del avión del radar. Explicó que, incluso si un avión sufría una falla en el motor, normalmente continuaría planeando en lugar de precipitarse en picado.

Pakistan International Airlines, la aerolínea nacional del país, expresó su pesar por la “trágica noticia del accidente del vuelo de carga de K2 Airways en el Mar Arábigo”.

“Nuestros pensamientos y oraciones están con los cinco miembros de la tripulación a bordo y sus familias. Esperamos que la operación de búsqueda y rescate sea rápida y exitosa, y hemos ofrecido todo el apoyo posible al respecto”, declaró la aerolínea.

“Agradecemos a la Armada, la Fuerza Aérea y demás medios de transporte marítimo de la zona que están participando en la operación”, agregaron.

El avión desaparecido era un Boeing 737-200, un modelo antiguo de la familia 737 del fabricante estadounidense que entró en servicio a finales de la década de los 60. Es dos generaciones anterior al 737 MAX, la versión más reciente del avión, que permanece en tierra en todo el mundo tras dos accidentes mortales que desencadenaron una grave crisis de seguridad y profundos cambios en el diseño y la normativa.

Traducción de Sara Pignatiello