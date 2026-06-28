El ejército de Pakistán promete represalias tras un ataque que mató a 3 soldados en Karachi

El ejército de Pakistán informó que tres integrantes de su fuerza paramilitar de exploradores murieron y otros cuatro resultaron heridos en enfrentamientos, después de que varios milicianos atacaran la noche anterior una sede regional del cuerpo en la ciudad portuaria sureña de Karachi.

Un miliciano embistió con un vehículo cargado de explosivos contra la sede provincial del cuerpo paramilitar en Karachi la noche del sábado, lo que desencadenó un intenso intercambio de disparos con las fuerzas de seguridad, según la policía y testigos.

En un comunicado, el ejército indicó que las fuerzas de seguridad mataron a tres atacantes y capturaron a un cuarto, que estaba herido. Identificó al sospechoso capturado como un ciudadano afgano.

El ejército señaló que las operaciones continuaban en la zona y advirtió que Pakistán tomaría represalias contra los responsables del asalto. Pakistán ha realizado ataques aéreos dentro de Afganistán en los últimos años, que según afirmó iban dirigidos contra milicianos responsables de ataques dentro de Pakistán. Kabul ha reiterado que no permite que grupos armados utilicen territorio afgano para lanzar ataques transfronterizos.

El grupo Jamaat-ul-Ahrar, una facción escindida del Talibán paquistaní, se atribuyó el ataque poco después de que ocurriera.

El ejército describió al grupo como un instrumento de India, pero no aportó pruebas que respaldaran la acusación. No hubo comentarios inmediatos de India, y Nueva Delhi ha negado acusaciones similares en los últimos años.

El presidente paquistaní, Asif Ali Zardari, rindió homenaje a los tres paramilitares “martirizados” en el asalto, expresó condolencias a sus familias y deseó a los heridos una pronta recuperación, según un comunicado emitido por su oficina. También elogió los sacrificios de las fuerzas de seguridad de Pakistán en la lucha contra los grupos armados y reafirmó la determinación del país de eliminar el terrorismo.

El primer ministro, Shehbaz Sharif, también condenó el ataque y elogió a las fuerzas de seguridad por repeler el asalto.

Pakistán ha registrado un incremento de los ataques milicianos contra la policía y las fuerzas de seguridad en los últimos años.

El ejército indicó que las operaciones seguían en marcha para eliminar a cualquier cómplice restante de los atacantes.

____

El periodista de The Associated Press en Islamabad Munir Ahmed contribuyó a este despacho.