Una mujer japonesa fue detenida por coserle la boca a su compañera de piso

Una mujer japonesa fue detenida por presuntamente coserle los labios a otra mujer con la que convivía, lo que le causó lesiones que la dejaron incapaz de comer o hablar.

Masae Sakurai, de 49 años y trabajadora a tiempo parcial, fue detenida el lunes en Koga, una ciudad de la prefectura de Ibaraki, al noreste de Tokio, por el presunto ataque a su compañera de piso de 42 años.

La policía informó que Sakurai cosió los labios de la mujer con aguja e hilo alrededor de la 1:30 p. m., hora local, del 29 de junio. No revelaron si Sakurai había admitido los hechos, pero anunciaron que estaban investigando el motivo y las circunstancias de la agresión. También estaban investigando la relación entre ambas mujeres.

Según informó Japan Today, la víctima escapó de la casa alrededor de la 1:30 p. m. del día siguiente, mientras Sakurai no se encontraba allí. Con una mascarilla blanca, corrió a una tienda cercana y le entregó a un empleado una nota que decía: “Por favor, ayúdame”, ya que no podía hablar debido a sus heridas. El empleado alertó a la policía.

Posteriormente, la mujer declaró a la policía que el miedo a Sakurai le había impedido huir antes. “ Le tenía miedo a Sakurai, así que no pude escapar de inmediato”, dijo.

Según informó Kyodo News, las dos mujeres habían estado viviendo juntas en la casa de Sakurai desde aproximadamente abril de 2025. La policía indicó que otras personas también se habían alojado en la propiedad y que las estaban interrogando como parte de la investigación.

Los agentes barajaban la posibilidad de que algunos de ellos hubieran estado presentes durante el incidente.

Según un informe de The Straits Times, conocidos de Sakurai declararon a la emisora local TV Asahi que ella tenía la costumbre de alojar en su casa a personas que habían abandonado sus hogares y que había ayudado a algunas a encontrar trabajo, lo que sugiere que varias personas podrían haber vivido en la casa en diferentes momentos.

Traducción de Olivia Gorsin