Aterrizan en Australia dos aviones con 19 australianos vinculados al grupo Estado Islámico

Dos aviones que llevaban a 19 mujeres y niños australianos vinculados al grupo Estado Islámico aterrizaron en Melbourne y Sydney el martes, pese a que el gobierno de Australia advirtió que los repatriados podrían enfrentar cargos.

El gobierno confirmó previamente que siete mujeres y 12 niños regresaban a su país en vuelos de Qatar Airways, menos de tres semanas después de que un grupo de 13 personas en situaciones similares volviera a las dos ciudades más grandes de Australia.

Dos mujeres con siete niños volaron a Melbourne. Cuatro mujeres con seis niños aterrizaron aproximadamente una hora después en Sydney, informaron medios de comunicación.

No quedó claro de inmediato si se realizaron arrestos en los aeropuertos.

Tres de las cuatro mujeres de los vuelos anteriores fueron acusadas de delitos de esclavitud y terrorismo y permanecen encarceladas.

El ministro del Interior, Tony Burke, afirmó que cualquiera de las 19 personas que se dirigían a Australia y hubiera cometido delitos “puede esperar enfrentar todo el peso de la ley”.

“El gobierno no ha brindado ni brindará ninguna asistencia a este grupo”, señaló Burke en un comunicado.

“Se trata de personas que han tomado la decisión espantosa de unirse a una peligrosa organización terrorista y de colocar a sus hijos en una situación indescriptible”, añadió.

Las agencias australianas de seguridad e inteligencia se han estado preparando para su regreso desde 2014 y cuentan desde hace tiempo con planes para gestionarlos y vigilarlos, indicó Burke.

“La prioridad del gobierno, como siempre, es la seguridad de la comunidad australiana”, sostuvo.

El primer ministro Anthony Albanese había dicho antes al Parlamento: “No siento más que desprecio por cualquiera que tenga alguna simpatía por ISIS”, empleando otro acrónimo para el grupo EI.

Tras la salida del grupo más reciente, al menos dos personas australianas permanecen en el campamento de Roj, un lugar en el noreste de Siria cerca de la frontera con Irak donde se ha retenido a personas vinculadas al EI desde que las fuerzas del grupo armado en Oriente Medio fueron derrotadas en 2019.

Una madre a la que se le impidió regresar a Australia en febrero mediante una orden temporal de exclusión no viajó con el grupo.

La mujer, de alrededor de 29 años, había permanecido en Roj con su hija, que quedó discapacitada por heridas de metralla, informó el periódico The Australian.

La mujer se marchó de su casa en Sydney a los 18 años en 2015 para casarse en Siria con un combatiente del EI, según el diario.

Su familia ha contratado a un abogado de Sydney para impugnar la orden, que impediría a la madre entrar en Australia hasta febrero de 2028.

Las órdenes de exclusión fueron creadas por leyes introducidas en 2019 para impedir que combatientes derrotados del EI regresen a Australia por hasta dos años.

El último contingente australiano regresó de Siria el 7 de mayo, también sin ayuda del gobierno.

Kawsar Ahmed, también conocida como Kawsar Abbas, de 53 años, y su hija Zeinab Ahmed, de 31, fueron arrestadas cuando aterrizaron en Melbourne por acusaciones de que su familia había comprado a una esclava yazidí.

Janai Safar, de 32 años, fue arrestada en el Aeropuerto de Sydney cuando llegó con su hijo de 9 años, acusada de ser miembro de una organización terrorista y de entrar o permanecer en una región controlada por una organización terrorista.

Los gobiernos australianos han repatriado a mujeres y niños australianos desde campamentos de detención en Siria en dos ocasiones. Otros australianos han regresado discretamente sin asistencia del gobierno.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.